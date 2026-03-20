iPhone'ların en can sıkıcı klavye sorunu iOS 26.4 güncellemesi ile çözülüyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Teknoloji devi Apple, önümüzdeki hafta yayınlamayı planladığı yeni işletim sistemi güncellemesiyle iPhone sahiplerinin uzun süredir şikayet ettiği bir problemi ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. Şirketin sürüm notlarına göre, iOS 26.4 versiyonu kullanıcılara "hızlı yazarken iyileştirilmiş klavye doğruluğu" sunacak.
Özellikle seri şekilde mesajlaşan cihaz sahipleri, ekranda tuşa basıldığını görmelerine rağmen bastıkları harfin metne eklenmemesi sorunuyla sıklıkla karşı karşıya kalıyordu.
Yaşanan aksaklık sebebiyle kelimeler eksik yazılıyor, dolayısıyla otomatik düzeltme sistemi kullanıcının ne demek istediğini tam olarak anlayamıyordu. Otomatik düzeltmenin yanlış tahminleri sonucunda ortaya anlamsız metinler çıkabiliyordu.
Söz konusu hata hakkında Reddit başta olmak üzere pek çok platformda sayısız şikayet dile getirildi. Kullanıcılar, işletim sisteminin yeni sürümüne geçtikten sonra klavye deneyiminin ciddi şekilde kötüleştiğini ve yazım yanlışlarının inanılmaz boyutlara ulaştığını ifade ediyordu.
Gelecek olan 26.4 yamasıyla beraber ilgili problemin tarihe karışması ve eksik harflerin otomatik düzeltme tarafında oluşturduğuj karmaşanın engellenmesi hedefleniyor.