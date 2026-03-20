Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

iPhone'ların en can sıkıcı klavye sorunu iOS 26.4 güncellemesi ile çözülüyor

Apple, akıllı telefonlarında ortaya çıkan ve hızlı yazarken harf atlamaya sebep olan can sıkıcı klavye hatasını önümüzdeki hafta yayınlayacağı yeni güncellemeyle nihayet çözüme kavuşturuyor. Sorun uzun yıllardır yaşanıyordu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.03.2026
09:41
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
10:07

Teknoloji devi , önümüzdeki hafta yayınlamayı planladığı yeni işletim sistemi güncellemesiyle sahiplerinin uzun süredir şikayet ettiği bir problemi ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. Şirketin sürüm notlarına göre, iOS 26.4 versiyonu kullanıcılara "hızlı yazarken iyileştirilmiş klavye doğruluğu" sunacak.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Apple, iPhone kullanıcılarının uzun süredir şikayet ettiği hızlı yazım sırasında yaşanan klavye doğruluğu problemini iOS 26.4 güncellemesiyle gidermeyi hedefliyor.
iOS 26.4 versiyonu, kullanıcılara 'hızlı yazarken iyileştirilmiş klavye doğruluğu' sunacak.
Güncelleme, ekranda tuşa basıldığını görmelerine rağmen bastıkları harfin metne eklenmemesi sorununu ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Bu hata, kelimelerin eksik yazılmasına ve otomatik düzeltme sisteminin yanlış tahminler yapmasına neden oluyordu.
Söz konusu hata hakkında Reddit başta olmak üzere pek çok platformda şikayetler dile getirilmişti.
Gelecek olan 26.4 yamasıyla, eksik harflerin otomatik düzeltme tarafında oluşturduğu karmaşanın engellenmesi hedefleniyor.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
HIZLI YAZANLAR İÇİN BÜYÜK KABUS BİTİYOR

Özellikle seri şekilde mesajlaşan cihaz sahipleri, ekranda tuşa basıldığını görmelerine rağmen bastıkları harfin metne eklenmemesi sorunuyla sıklıkla karşı karşıya kalıyordu.

Yaşanan aksaklık sebebiyle kelimeler eksik yazılıyor, dolayısıyla otomatik düzeltme sistemi kullanıcının ne demek istediğini tam olarak anlayamıyordu. Otomatik düzeltmenin yanlış tahminleri sonucunda ortaya anlamsız metinler çıkabiliyordu.

Söz konusu hata hakkında Reddit başta olmak üzere pek çok platformda sayısız şikayet dile getirildi. Kullanıcılar, işletim sisteminin yeni sürümüne geçtikten sonra klavye deneyiminin ciddi şekilde kötüleştiğini ve yazım yanlışlarının inanılmaz boyutlara ulaştığını ifade ediyordu.

Gelecek olan 26.4 yamasıyla beraber ilgili problemin tarihe karışması ve eksik harflerin otomatik düzeltme tarafında oluşturduğuj karmaşanın engellenmesi hedefleniyor.

ETİKETLER
#apple
#iphone
#Ios 26.4
#Klavye Doğruluğu
#Yazım Hatası
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.