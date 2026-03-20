Teknoloji devi Apple, önümüzdeki hafta yayınlamayı planladığı yeni işletim sistemi güncellemesiyle iPhone sahiplerinin uzun süredir şikayet ettiği bir problemi ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. Şirketin sürüm notlarına göre, iOS 26.4 versiyonu kullanıcılara "hızlı yazarken iyileştirilmiş klavye doğruluğu" sunacak.

iPhone'ların en can sıkıcı klavye sorunu iOS 26.4 güncellemesi ile çözülüyor

HABERİN ÖZETİ iPhone'ların en can sıkıcı klavye sorunu iOS 26.4 güncellemesi ile çözülüyor Apple, iPhone kullanıcılarının uzun süredir şikayet ettiği hızlı yazım sırasında yaşanan klavye doğruluğu problemini iOS 26.4 güncellemesiyle gidermeyi hedefliyor. iOS 26.4 versiyonu, kullanıcılara 'hızlı yazarken iyileştirilmiş klavye doğruluğu' sunacak. Güncelleme, ekranda tuşa basıldığını görmelerine rağmen bastıkları harfin metne eklenmemesi sorununu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu hata, kelimelerin eksik yazılmasına ve otomatik düzeltme sisteminin yanlış tahminler yapmasına neden oluyordu. Söz konusu hata hakkında Reddit başta olmak üzere pek çok platformda şikayetler dile getirilmişti. Gelecek olan 26.4 yamasıyla, eksik harflerin otomatik düzeltme tarafında oluşturduğu karmaşanın engellenmesi hedefleniyor.

HIZLI YAZANLAR İÇİN BÜYÜK KABUS BİTİYOR

Özellikle seri şekilde mesajlaşan cihaz sahipleri, ekranda tuşa basıldığını görmelerine rağmen bastıkları harfin metne eklenmemesi sorunuyla sıklıkla karşı karşıya kalıyordu.

Yaşanan aksaklık sebebiyle kelimeler eksik yazılıyor, dolayısıyla otomatik düzeltme sistemi kullanıcının ne demek istediğini tam olarak anlayamıyordu. Otomatik düzeltmenin yanlış tahminleri sonucunda ortaya anlamsız metinler çıkabiliyordu.

Söz konusu hata hakkında Reddit başta olmak üzere pek çok platformda sayısız şikayet dile getirildi. Kullanıcılar, işletim sisteminin yeni sürümüne geçtikten sonra klavye deneyiminin ciddi şekilde kötüleştiğini ve yazım yanlışlarının inanılmaz boyutlara ulaştığını ifade ediyordu.

Gelecek olan 26.4 yamasıyla beraber ilgili problemin tarihe karışması ve eksik harflerin otomatik düzeltme tarafında oluşturduğuj karmaşanın engellenmesi hedefleniyor.