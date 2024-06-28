iPhone'un kalesinde Samsung öne geçti... Apple'ı tedirgin edecek araştırma!

28 Haziran 2024 17:40 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 17:40

Apple, AirPods ve Beats kulaklıkları için acil güvenlik güncellemesi yayınladı

Apple, AirPods ve Beats kulaklıkları için acil güvenlik güncellemesi yayınladı

Akıllı telefon pazarında yıllardır süren rekabet, Apple ve Samsung arasında her geçen gün daha da kızışıyor. Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya hitap eden bu iki şirket teknolojik yenilikler ve ürünleriyle birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışıyor.

2024'ün ilk çeyreğinde yayımlanan global satış verilerinde, Samsung 60 milyon cihaz satışıyla dünya lideri olurken, Apple yüzde 9,6'lık bir düşüşle ikinci sıraya yerleşmişti. Ancak bu rekabetin global düzeyde kalmayıp yerel pazarlarda da kendini gösterdiğini söyleyebiliriz.

SAMSUNG, APPLE'I KENDİ ÜLKESİNDE TAHTINDAN ETTİ

CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) tarafından yapılan pazar araştırması, Mart 2024'e kadar olan 12 aylık dönemde Apple ve Samsung'un ABD'deki telefon satışlarını karşılaştırdı. Elde edilen sonuçlar, Apple'ın pek de hoşuna gitmeyecek türden.

ABD, Apple'ın uzun yıllardır adeta kalesi olan bir pazar olarak biliniyor. Ancak paylaşılan veriler, iPhone üreticisinin kendi evinde Güney Koreli rakibine yenildiğini gösterdi. Rapora göre Samsung, yüzde 38'lik pazar payıyla Apple'ın yüzde 33'lük payının önüne geçmiş.

Öte yandan Motorola yüzde 13'lük bir pazar payına sahipken, Google yüzde 6'lık payla pazarda yer aldı. Diğer markaların ise yüzde 10'luk bir dilimi oluşturduğu belirtildi. Fakat CIRP'nin bu araştırmasında tam satış sayılarının paylaşılmadığını da belirtelim.