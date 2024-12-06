iPhone'un kamerasına yeni özellik geldi: Artık elinizi bile sürmeden kontrol edebileceksiniz

06 Aralık 2024 13:56 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 13:56

Apple, watchOS 11.2 güncellemesiyle Apple Watch'un Camera Remote uygulamasına video kaydı sırasında duraklatma ve yeniden başlatma özelliği ekledi. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, iPhone kameralarını ellerini sürmeden daha daha kolay kontrol edebilecek.

Apple CEO'su Tim Cook, görevi ne zaman bırakacağını açıkladı! Yerine geçecek isim şimdiden belli

Apple CEO'su Tim Cook, görevi ne zaman bırakacağını açıkladı! Yerine geçecek isim şimdiden belli

Apple, unutulmaya yüz tutan Vision Pro gözlüğüne güncelleme yayınladı: Üç büyük yenilik geldi

Apple, unutulmaya yüz tutan Vision Pro gözlüğüne güncelleme yayınladı: Üç büyük yenilik geldi

ABD'li teknoloji firması Apple​, akıllı saatleri için yayınladığı watchOS 11.2 güncellemesiyle önemli bir yeniliği devreye alıyor. Yeni güncelleme ile "Camera Remote" uygulamasına video kaydı sırasında duraklatma özelliği eklendi. Kullanıcılar bu özellik sayesinde iPhone'larına ellerini sürmeden video kaydını duraklatıp yeniden başlatabilecek.

DURAKLATMA DÜĞMESİ, CAMERA REMOTE UYGULAMASINA EKLENDİ

Apple Watch kullanıcıları, iPhone'da video kaydı yaparken artık videoyu duraklatabilecek ve istediği zaman yeniden başlatabilecek. Önceden yalnızca kayıt başlatma ve durdurma seçenekleri sunan uygulama, bu güncellemeyle daha işlevsel hale geliyor. Camera Remote arayüzünde yer alan sol taraftaki yeni duraklatma düğmesi, videoyu kolayca duraklatıp yeniden başlatmayı mümkün kılıyor.

Apple ilk olarak iOS 18'de iPhone Kamera uygulamasına video kayıtlarını duraklatmak için bir özellik eklemişti. WatchOS 11.2 sürümü ise aynı işlevi Apple Watch'un Camera Remote uygulamasına getiriyor.