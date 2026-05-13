iPhone'unuzun kamerasını yanlış kullanıyorsunuz! Meğer en iyi ayar 4K değilmiş

iPhone kamera ayarları, zannettiğinizden daha büyük bir önem taşıyor. Pek çok kişi harika fotoğraf ve videolar çekmek için dünyanın parasını ödeyerek iPhone cihaz alıyor. Büyük bir hevesle 4K modunda çekimler yapılıyor. Ancak kurulan hayaller pek çok zaman hüsranla sonuçlanıyor. Çünkü yanlış kamera ayarları hem görselin kalitesini düşürürken hem de telefonun hafızasının gereksiz yere dolmasına yol açıyor. Ama dert etmeye gerek yok, tüm bu sorunlardan kurtulmayı sağlayacak en iyi iPhone kamera ayarları mevcut…
Düğünden doğuma, özel günlerden sokak fotoğrafçılarına kadar artık pek çok kişi daha güzel fotoğraf ve video çekmek için iPhone cihazları tercih ediyor. İyi fotoğraflar için genellikle 4K çekimlerin daha uygun olduğu düşünülüyor ancak bu doğru bilinen yanlışların ilk sıralarında yer alıyor. Çünkü, gereksiz yere açık bırakılan ProRAW özelliği ya da kompozisyon araçlarının kapatılması hem istenilen sonuca ulaşmayı engelliyor hem de telefonun depolama alanını hızla dolduruyor. Peki, güzel fotoğraf ve video çekmek için hangi ayarlar kullanılmalı? İşte harika fotoğraflar için adım adım iPhone kamera ayarları…
Birçok kullanıcı daha kaliteli görüntü için doğrudan 4K seçeneğini aktif ediyor. Ancak bu tercih, her zaman en iyi deneyimi sunmuyor.
Özellikle günlük kullanım ve sosyal medya paylaşımları için en ideal ayar 1080p HD ve 60 fps olarak öne çıkıyor.
Çünkü bu ayar, daha akıcı görüntü sağlıyor, telefonda daha az ısınmaya neden oluyor ve depolama alanını gereksiz yere doldurmuyor.
Her zaman 4K çekim yapmak önerilmiyor. Çünkü yüksek çözünürlük ciddi depolama alanı tüketiyor.
4K ayarı; daha çok profesyonel çekimler, YouTube içerikleri, sinematik videolar ve uzun süre saklanacak anılar için öneriliyor.
Slow motion videolar için önerilen ayar ise 1080p HD ve 240 fps.
Bu ayar özellikle spor, araba veya hareketli nesne çekimlerinde çok daha akıcı ve profesyonel görüntüler elde etmenizi sağlıyor.
Kamera ayarlarından ‘’Izgara’’, ‘’Seviye’’ ve ‘’Ön Kamerayı Aynala’’ seçeneklerinin açılması öneriliyor.
Izgara (Grid): Kadraj hizalamayı kolaylaştırıyor.
Seviye (Level): Eğik fotoğrafları önlüyor.
Ön Kamerayı Aynala: Selfie’lerde daha doğal görünüm sağlıyor.
Buna karşın ‘’Çerçeve Dışı Alanı Göster’’ özelliğinin sürekli açık tutulması bazı kullanıcılar için gereksiz karmaşa oluşturabiliyor.
Apple’ın profesyonel kullanıcılar için sunduğu ProRAW ve ProRes özelliklerinin günlük kullanımda kapalı tutulması öneriliyor. Çünkü bu özellikler dosya boyutunu devasa boyutlara ulaştırıyor.
Günlük kullanım için ‘’Kamera Yakalama: High Efficiency’’ (Yüksek Verimlilik) modu daha avantajlı görülüyor. Fotoğraf modunda ise 24 MP seçeneği; kalite ve dosya boyutu arasında dengeli bir kullanım sunuyor.
Özellikle depolama sorunu yaşayan kullanıcıların ProRAW ve ProRes seçeneklerini sürekli açık bırakmaması öneriliyor.
Kullanıcıların yaptığı en büyük hatalardan biri gece çekimlerinde 0.5x geniş açı kullanmak. Çünkü düşük ışıkta kumlanma artıyor, detay kaybı yaşanıyor ve görüntü daha bulanık hale geliyor. Ayrıca dijital zoom’un fazla kullanılması da kaliteyi ciddi şekilde düşürüyor.
Daha net sonuç için mümkün olduğunca 1x kamera kullanılması, çekim sırasında telefonun sabit tutulması ve doğal ışığın tercih edilmesi öneriliyor.
‘’Portreler Fotoğraf Modunda’’, ‘’Öncelikli Hızlı Çekim’’, ‘’Lens Düzeltme’’ ve ‘’Makro Kontrolü’’ seçeneklerinin açık tutulması öneriliyor.
Bu ayarlar sayesinde daha hızlı çekim yapılabiliyor, daha doğal lens görünümü elde ediliyor ve yakın çekimlerde kalite artıyor.
FOTOĞRAF İÇİN:
VİDEO İÇİN:
Bu ayarlar sayesinde iPhone kullanıcıları daha doğal görüntüler elde ederken, depolama alanından tasarruf edebiliyor ve sosyal medya paylaşımları için ideal bir kombinasyon yakalayabiliyor.