Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

iPhone'unuzun kamerasını yanlış kullanıyorsunuz! Meğer en iyi ayar 4K değilmiş

KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 10:57
1
iPhone'unuzun kamerasını yanlış kullanıyorsunuz! Meğer en iyi ayar 4K değilmiş

iPhone kamera ayarları, zannettiğinizden daha büyük bir önem taşıyor. Pek çok kişi harika fotoğraf ve videolar çekmek için dünyanın parasını ödeyerek iPhone cihaz alıyor. Büyük bir hevesle 4K modunda çekimler yapılıyor. Ancak kurulan hayaller pek çok zaman hüsranla sonuçlanıyor. Çünkü yanlış kamera ayarları hem görselin kalitesini düşürürken hem de telefonun hafızasının gereksiz yere dolmasına yol açıyor. Ama dert etmeye gerek yok, tüm bu sorunlardan kurtulmayı sağlayacak en iyi iPhone kamera ayarları mevcut…

2
iPhone'unuzun kamerasını yanlış kullanıyorsunuz! Meğer en iyi ayar 4K değilmiş

Düğünden doğuma, özel günlerden sokak fotoğrafçılarına kadar artık pek çok kişi daha güzel fotoğraf ve video çekmek için iPhone cihazları tercih ediyor. İyi fotoğraflar için genellikle 4K çekimlerin daha uygun olduğu düşünülüyor ancak bu doğru bilinen yanlışların ilk sıralarında yer alıyor. Çünkü, gereksiz yere açık bırakılan ProRAW özelliği ya da kompozisyon araçlarının kapatılması hem istenilen sonuca ulaşmayı engelliyor hem de telefonun depolama alanını hızla dolduruyor. Peki, güzel fotoğraf ve video çekmek için hangi ayarlar kullanılmalı? İşte harika fotoğraflar için adım adım iPhone kamera ayarları…

3
iPhone'unuzun kamerasını yanlış kullanıyorsunuz! Meğer en iyi ayar 4K değilmiş

SOSYAL MEDYA İÇİN 1080P HD VE 60 FPS

Birçok kullanıcı daha kaliteli görüntü için doğrudan 4K seçeneğini aktif ediyor. Ancak bu tercih, her zaman en iyi deneyimi sunmuyor.

Özellikle günlük kullanım ve sosyal medya paylaşımları için en ideal ayar 1080p HD ve 60 fps olarak öne çıkıyor.

Çünkü bu ayar, daha akıcı görüntü sağlıyor, telefonda daha az ısınmaya neden oluyor ve depolama alanını gereksiz yere doldurmuyor.

4
iPhone'unuzun kamerasını yanlış kullanıyorsunuz! Meğer en iyi ayar 4K değilmiş

4K’NIN NE ZAMAN KULLANILDIĞINI BİLMEK ÖNEMLİ

Her zaman 4K çekim yapmak önerilmiyor. Çünkü yüksek çözünürlük ciddi depolama alanı tüketiyor.

4K ayarı; daha çok profesyonel çekimler, YouTube içerikleri, sinematik videolar ve uzun süre saklanacak anılar için öneriliyor.

5
iPhone'unuzun kamerasını yanlış kullanıyorsunuz! Meğer en iyi ayar 4K değilmiş

AĞIR ÇEKİM İÇİN 1080P / 240 FPS

Slow motion videolar için önerilen ayar ise 1080p HD ve 240 fps.

Bu ayar özellikle spor, araba veya hareketli nesne çekimlerinde çok daha akıcı ve profesyonel görüntüler elde etmenizi sağlıyor.

6
iPhone'unuzun kamerasını yanlış kullanıyorsunuz! Meğer en iyi ayar 4K değilmiş

KOMPOZİSYON AYARLARI İLE HİZALAMAK ÇOK KOLAY

Kamera ayarlarından ‘’Izgara’’, ‘’Seviye’’ ve ‘’Ön Kamerayı Aynala’’ seçeneklerinin açılması öneriliyor.

Izgara (Grid): Kadraj hizalamayı kolaylaştırıyor.

Seviye (Level): Eğik fotoğrafları önlüyor.

Ön Kamerayı Aynala: Selfie’lerde daha doğal görünüm sağlıyor.

Buna karşın ‘’Çerçeve Dışı Alanı Göster’’ özelliğinin sürekli açık tutulması bazı kullanıcılar için gereksiz karmaşa oluşturabiliyor.

7
iPhone'unuzun kamerasını yanlış kullanıyorsunuz! Meğer en iyi ayar 4K değilmiş

PRORAW VE PRORES NE ZAMAN AÇILMALI?

Apple’ın profesyonel kullanıcılar için sunduğu ProRAW ve ProRes özelliklerinin günlük kullanımda kapalı tutulması öneriliyor. Çünkü bu özellikler dosya boyutunu devasa boyutlara ulaştırıyor.

Günlük kullanım için ‘’Kamera Yakalama: High Efficiency’’ (Yüksek Verimlilik) modu daha avantajlı görülüyor. Fotoğraf modunda ise 24 MP seçeneği; kalite ve dosya boyutu arasında dengeli bir kullanım sunuyor.

Özellikle depolama sorunu yaşayan kullanıcıların ProRAW ve ProRes seçeneklerini sürekli açık bırakmaması öneriliyor.

8
iPhone'unuzun kamerasını yanlış kullanıyorsunuz! Meğer en iyi ayar 4K değilmiş

GECE ÇEKİMLERİNDE 1X’TEN VAZGEÇMEYİN

Kullanıcıların yaptığı en büyük hatalardan biri gece çekimlerinde 0.5x geniş açı kullanmak. Çünkü düşük ışıkta kumlanma artıyor, detay kaybı yaşanıyor ve görüntü daha bulanık hale geliyor. Ayrıca dijital zoom’un fazla kullanılması da kaliteyi ciddi şekilde düşürüyor.

Daha net sonuç için mümkün olduğunca 1x kamera kullanılması, çekim sırasında telefonun sabit tutulması ve doğal ışığın tercih edilmesi öneriliyor.

9
iPhone'unuzun kamerasını yanlış kullanıyorsunuz! Meğer en iyi ayar 4K değilmiş

GELİŞMİŞ KAMERA AYARLARI İÇİN NELER AÇILMALI?

‘’Portreler Fotoğraf Modunda’’, ‘’Öncelikli Hızlı Çekim’’, ‘’Lens Düzeltme’’ ve ‘’Makro Kontrolü’’ seçeneklerinin açık tutulması öneriliyor.

Bu ayarlar sayesinde daha hızlı çekim yapılabiliyor, daha doğal lens görünümü elde ediliyor ve yakın çekimlerde kalite artıyor.

10
iPhone'unuzun kamerasını yanlış kullanıyorsunuz! Meğer en iyi ayar 4K değilmiş

FOTOĞRAF VE VİDEO İÇİN EN İYİ iPHONE KAMERA KOMBİNASYONU

FOTOĞRAF İÇİN:

  • 24 MP
  • HDR açık
  • Izgara açık
  • Lens Correction açık
  • Makro Kontrolü açık

VİDEO İÇİN:

  • 1080p HD
  • 60 fps
  • Ağır Çekim için: 1080p / 240 fps

Bu ayarlar sayesinde iPhone kullanıcıları daha doğal görüntüler elde ederken, depolama alanından tasarruf edebiliyor ve sosyal medya paylaşımları için ideal bir kombinasyon yakalayabiliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.