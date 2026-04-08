İran, ABD üslerini vurmak için Çin’li yapay zekayı kullanıyor

ABD savunma istihbaratına göre İran, Orta Doğu’daki Amerikan askeri varlıklarını hedefleme kapasitesini önemli ölçüde artıran yeni bir teknolojiyi kullanmaya başladı. 5 Nisan 2026’da paylaşılan bilgilere göre İranlı askeri birimler, Çin merkezli bir şirket tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli uydu görüntülerinden yararlanıyor.
Bu sistem sayesinde ABD üsleri ve askeri unsurlar çok daha kısa sürede analiz edilebiliyor. Yani eskiden saatler hatta günler sürebilecek veri incelemeleri artık dakikalar içinde yapılabiliyor.
Söz konusu teknolojinin Çinli MizarVision şirketine ait olduğu belirtiliyor. Otomatik nesne tanıma sistemleri kullanan bu platform; uçakları, radar sistemlerini ve birlik konuşlanmalarını yüksek doğrulukla tespit edebiliyor.
MizarVision’ın geliştirdiği sistem, yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini yapay zekâ yardımıyla analiz ediyor. Sistem; askeri unsurları, altyapıyı ve lojistik noktalarını otomatik olarak işaretleyebiliyor.
Örneğin uçaklar, korunaklı hangarlar, yakıt depoları, radar sistemleri ve yoğun birlik bölgeleri geniş coğrafyalarda hızla tespit edilebiliyor. İşin dikkat çeken tarafı ise bu verilerin büyük ölçüde açık kaynak platformlar üzerinden erişilebilir olması.
Bir zamanlar yalnızca devletlerin gizli istihbarat kurumlarına özgü olan bu tür analiz yeteneklerinin artık ticari şirketler tarafından sunulması, modern savaş anlayışında ciddi bir dönüşüme işaret ediyor. Yapay zekâ destekli platformlar veri toplama ile analiz arasındaki süreyi kısaltıyor ve neredeyse gerçek zamanlı hedefleme imkânı sağlıyor.
ABD Savunma İstihbarat Ajansı yetkilileri, İran Devrim Muhafızları’nın bu veri setlerini kullanarak füze ve insansız hava aracı saldırıları için planlama yaptığını değerlendiriyor.
MizarVision’ın sistemi, askeri hedeflerin karakteristik özelliklerine göre eğitilmiş makine öğrenimi algoritmalarıyla çalışıyor. Şekil analizi, ısı izleri ve çevresel bağlam gibi unsurları değerlendiren yazılım, nesneleri otomatik biçimde sınıflandırabiliyor.
Her tespit aynı zamanda coğrafi veri etiketleriyle birlikte sunuluyor. Böylece elde edilen bilgiler doğrudan komuta-kontrol sistemlerine entegre edilebiliyor.
ABD ordusu uzun süredir askeri varlıklarını gizlemek için kamuflaj teknikleri, korunaklı yapılar ve elektromanyetik kontrol yöntemleri kullanıyor. Ancak yapay zekâ tabanlı analizler bu önlemlerin etkinliğini giderek azaltıyor. Çünkü algoritmalar yalnızca görüntüleri değil, hareket kalıplarını da inceleyerek faaliyetleri tahmin edebiliyor ve yüksek değerli hedefleri ortaya çıkarabiliyor.