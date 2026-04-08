İran, ABD üslerini vurmak için Çin’li yapay zekayı kullanıyor

ABD savunma istihbaratına göre İran, Orta Doğu’daki Amerikan askeri varlıklarını hedefleme kapasitesini önemli ölçüde artıran yeni bir teknolojiyi kullanmaya başladı. 5 Nisan 2026’da paylaşılan bilgilere göre İranlı askeri birimler, Çin merkezli bir şirket tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli uydu görüntülerinden yararlanıyor.

Bu sistem sayesinde ABD üsleri ve askeri unsurlar çok daha kısa sürede analiz edilebiliyor. Yani eskiden saatler hatta günler sürebilecek veri incelemeleri artık dakikalar içinde yapılabiliyor.

Söz konusu teknolojinin Çinli MizarVision şirketine ait olduğu belirtiliyor. Otomatik nesne tanıma sistemleri kullanan bu platform; uçakları, radar sistemlerini ve birlik konuşlanmalarını yüksek doğrulukla tespit edebiliyor.