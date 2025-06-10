Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

İş başvurusu yapacaklar dikkat: İşverenler artık bu beceriye sahip olmanızı istiyor

İŞKUR'un 14 binden fazla iş yeriyle gerçekleştirdiği kapsamlı araştırmada, iş dünyasının gelecekte hangi becerilere ihtiyaç duyacağı ortaya kondu. İşverenler artık adayların bu beceriye sahip olmalarını istiyor. İşte detaylar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İş başvurusu yapacaklar dikkat: İşverenler artık bu beceriye sahip olmanızı istiyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 12:07

İŞKUR'un "İkiz Dönüşümün İşgücü Piyasasına Etkileri" araştırmasına göre, işverenler yazılım, programlama ve sosyal medya gibi dijital becerilere sahip çalışanlara daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu bağlamda dijital yetkinlikler artık iş gücü piyasasında önemli bir tercih sebebi haline geldi.

İkiz dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulabilecek meslek ve becerilerin belirlenmesi amacıyla, 17 sektörde faaliyet gösteren 14 binden fazla iş yerinde yüz yüze ve çevrim içi görüşmeler gerçekleştiren İŞKUR, 38 işletmeyle derinlemesine analiz yaptı.

İş başvurusu yapacaklar dikkat: İşverenler artık bu beceriye sahip olmanızı istiyor

'YENİ MESLEKLER ORTAYA ÇIKACAK'

Araştırmada, dijital ve yeşil dönüşümün, iş gücü piyasasında yeni mesleklerin ortaya çıkmasına ve bazı mesleklere talebin artmasına neden olacağı belirtildi.

Bu süreçte iş gücünden, dijital okuryazarlık, dönüşüm farkındalığı, adaptasyon, esneklik, analitik düşünme, inovasyon, yapay zeka kullanımı, yaratıcılık, modelleme ve simülasyon gibi becerilere sahip olması bekleniyor.

İşverenler ayrıca yazılım bilgisi, programlama dillerine hakimiyet ve sosyal medya kullanımı gibi dijital yetkinlikleri ön planda tutuyor.

Araştırmaya göre, dijitalleşmeyle birlikte veri analizi, yapay zeka, robotik otomasyon, siber güvenlik ve yazılım geliştirme alanlarında bilgi ve beceri sahibi çalışanlara ihtiyaç artıyor.

Bu çerçevede işletmelerde iş zekası departmanları kurulurken, çalışanlardan büyük veri yönetimi, ileri düzey Excel ve Python (programlama dili) gibi araçlarda yetkin olmaları bekleniyor.

İkiz dönüşüm sürecinde teknolojik okuryazarlık, esneklik, hızlı adaptasyon, analitik düşünme ve sürekli öğrenme de önem kazanıyor.

Dijital araçların etkin kullanımı iş süreçlerini hızlandırırken, çevre dostu uygulamalara uyum sağlamak ve gelişen teknolojilere ayak uydurmak, işletmelerin başarısı açısından kritik görülüyor.

Uzaktan çalışma ve ekipler arası işbirliğinin yaygınlaşmasıyla iletişim ve işbirliği becerilerinin önemi de giderek artıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Apple Intelligence artık Türkçe kullanılabiliyor: Aktif etmek çok kolay
Yapay zeka kapatıldı! Öğrencilerin kopya planı boşa çıktı
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.