İş yerlerinde en çok kullanılan yapay zeka modelleri belli oldu!

17 Temmuz 2024 12:07 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 12:07

Üretici yapay zeka olarak adlandırılan, vatandaşların metin yazma, görsel üretme ve metinden video oluşturma vb. ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış yapay zeka uygulamaları, bireysel kullanıcılar kadar iş dünyasında da sıkça kullanılıyor.

Hatta bu uygulamaların iş dünyasında kullanımı o kadar arttı ki geliştiriciler yapay zeka modellerinin kurumsal ve bireysel sürümlerini birbirinden ayırmış durumda.

Örneğin OpenAI, güvenlik, hız, kapasite, performans (özellikle veri analizi) ve kurumsal ihtiyaçlara göre özelleştirme gibi avantajlar sağlayan 'ChatGPT Enterprise' sürümünü geliştirerek şirketlere ve kurumlara hitap ediyor. İş yerlerinde en çok kullanılan yapay zeka modelleri ise belli oldu.

CHATGPT ZİRVEDE, GOOGLE GEMINI GERİDEN GELİYOR

Yapay zekanın iş dünyasına etkilerini araştıran flexos.work sitesinden derlenen bilgilere göre, iş yerlerinde en çok kullanıma sahip yapay zeka modeli olarak ChatGPT (Dall-E dahil) ilk sırada yer alıyor. ChatGPT'yi Google'ın yapay zekası Google Gemini (eski adıyla Bard) takip ederken görsel içerikler üreten Canva AI Suite 3. sırada geliyor.

Listede, yazı düzenleyen Quillbot, 4., araştırma yapan Perplexity AI 5., programlama ve kodlama yapan GitHub Copilot 6., Poe 7., görsel içerik üreten Leonardo.AI 8., yazı düzenleyen Grammarly AI 9. ve görsel düzenleyen ve oluşturan Midjourney 10. sırada bulunuyor.

EN FAZLA TRAFİK ÇEKEN KATEGORİ: GPT

Kategorik olarak bakıldığında, en fazla trafik çeken kategori yaklaşık yüzde 70 ile aralarında ChatGPT ve Google Gemini'ın da bulunduğu GPT (Generative Pre-trained Transformer) araçları olarak ön plana çıkıyor.

Bunu yüzde 9 ile görsel üreticiler ve editörler kategorisi takip ediyor. Listede araştırma kategorisi yüzde 4,9, yazma ve düzenleme kategorisi yüzde 4,3, programlama ve kodlama kategorisi yüzde 3,8, video üreticiler ve editörler kategorisi yüzde 2,4 ve diğer kategoriler yüzde 6 oranlarında kullanıma sahip bulunuyor.

Öte yandan explodingtopics.com adresinde yer alan verilere göre, ChatGPT'nin 180 milyon kullanıcısı bulunuyor. Platformu aylık 600 milyon kişi ziyaret ederken, platformun kullanıcılarının yüzde 12'sini ise Amerikalılar oluşturuyor.

Sitede yer alan verilere göre, yapay zeka pazarının değeri 196 milyar dolara ulaşırken, sektörün değerinin gelecek 7 yıl içerisinde 13 katın üzerinde artacağı öngörülüyor. Şirketlerin yüzde 83'ü iş planlarında yapay zekanın en önemli öncelikleri olduğunu belirtiyor.