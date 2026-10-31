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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 20:02
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 20:02

Isometric İstanbul haritası nedir, ne işe yarar?

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasını tek bir dijital çizimde buluşturan Isometric Istanbul haritası, yapay zekâ destekli görselleştirme teknolojisiyle dikkat çekti. Tarihi yapılar, sokaklar, köprüler, parklar ve mahalleleri üç boyutlu maket görünümünde sunan harita, kullanıcıların şehirde dijital olarak gezinmesine imkân tanıyor. Peki, Isometric Istanbul haritası nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Isometric İstanbul haritası nedir, ne işe yarar?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 20:02
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 20:02

Yazılım mühendisi Yahya Bedirhan Pak tarafından geliştirilen Isometric Istanbul, 'un ayrıntılı bir dijital görselini sunan etkileşimli bir harita projesi. 28 Ekim 2026'da tanıtılan çalışma, klasik harita uygulamalarından farklı olarak şehri izometrik çizim tekniğiyle gösteriyor. Yapay zekâ modelleriyle oluşturulan binlerce görselin bir araya getirilmesiyle hazırlanan proje, İstanbul'un iki yakasını tek bir haritada inceleme imkânı sağlıyor.

ISOMETRIC İSTANBUL HARİTASI NEDİR?

Isometric Istanbul, İstanbul'un sokaklarını, binalarını, tarihi yapılarını ve doğal alanlarını üç boyutlu maket görünümünde gösteren etkileşimli bir dijital harita projesidir.

Isometric İstanbul haritası nedir, ne işe yarar?

Yazılım mühendisi Yahya Bedirhan Pak tarafından geliştirilen haritada İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakaları bir arada sunuluyor. Ayasofya, Galata Kulesi, Boğaziçi köprüleri, Çamlıca Kulesi, Büyükada ve stadyumlar gibi şehrin önemli noktaları ayrıntılı çizimlerle görüntülenebiliyor.

Kullanıcılar harita üzerinde yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapabiliyor, farklı mahalleleri inceleyebiliyor ve arama bölümünden istedikleri konuma ulaşabiliyor.

ISOMETRIC İSTANBUL HARİTASI NE İŞE YARAR?

Isometric Istanbul haritası, İstanbul'u klasik uydu görüntülerinden farklı bir görsel perspektifle keşfetmeye yarıyor. Şehrin mimari dokusunu, binalarını, yollarını ve önemli noktalarını izometrik çizimlerle gösteriyor.

Isometric İstanbul haritası nedir, ne işe yarar?

Haritanın öne çıkan kullanım özellikleri şöyle:

  • İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasını tek bir haritada görüntüleme imkânı sunuyor.
  • Tarihi yapılar, turistik noktalar ve önemli şehir simgelerini ayrıntılı biçimde gösteriyor.
  • Arama kutusu üzerinden belirli bir konuma doğrudan ulaşılabiliyor.
  • İlçe, bölge ve yer adı katmanları açılıp kapatılabiliyor.
  • Harita üzerinde yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapılabiliyor.
  • Görüntüler kartpostal veya baskı formatında kaydedilebiliyor.
  • Harita bağlantıları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşılabiliyor.

ISOMETRIC İSTANBUL HARİTASI NASIL YAPILDI?

Isometric Istanbul projesinin temelinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 10 santimetre çözünürlüklü hava fotoğraflarından oluşturulan üç boyutlu şehir modeli bulunuyor.

Isometric İstanbul haritası nedir, ne işe yarar?

Yahya Bedirhan Pak, belediyenin üç boyutlu kent modelini doğrudan kullanmak yerine sabit açılardan alınan görüntülerini işleyerek izometrik çizimlere dönüştürdü. Şehir 22 bin 42 parçaya ayrılırken deniz alanlarıyla birlikte toplam görüntü sayısı 24 bin 601'e ulaştı.

Haritanın çizim stilini belirlemek için Gemini, FLUX ve Qwen gibi farklı yapay zekâ modelleri denendi. Kaynak görüntülere sadakat açısından GPT Image 2.5 modelinden yararlanılarak 1.176 örnek çizim hazırlandı. Bu örneklerin onaylanmasının ardından açık kaynaklı Qwen-Image-2.1-Turbo modeli eğitilerek şehrin geri kalanının görselleştirilmesi sağlandı.

Isometric İstanbul haritası nedir, ne işe yarar?

Görsellerin işlenmesi sırasında 16 adet RTX 5090 ve 20 adet RTX 3090 ekran kartı kullanıldı. Projenin yazılım geliştirme aşamasında ise Claude Code, Codex ve Cursor gibi yapay zekâ destekli araçlardan yararlanıldı.

ISOMETRIC İSTANBUL HARİTASI NASIL KULLANILIR?

Isometric Istanbul haritasını kullanmak için internet tarayıcısı üzerinden proje sitesine erişmek yeterli. Herhangi bir uygulama indirmeden harita üzerinde gezinilebiliyor.

Kullanıcılar fare yardımıyla haritayı hareket ettirebiliyor ve yakınlaştırma yapabiliyor. Arama kutusuna ilçe, mahalle veya ziyaret edilmek istenen yerin adı yazılarak ilgili konuma ulaşılabiliyor.

Haritanın alt bölümünde Ayasofya, Galata Kulesi, Boğaziçi Köprüsü, Büyükada ve Çamlıca Kulesi gibi 20 hazır konum seçeneği bulunuyor. Ayrıca ilçe ve bölge isimleri de ayarlar üzerinden görüntülenebiliyor. Proje Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle kullanılabiliyor.

ISOMETRIC İSTANBUL ÜCRETSİZ Mİ?

Isometric Istanbul, kullanıcıların internet üzerinden erişebildiği ücretsiz bir dijital harita projesi olarak hazırlandı. Ticari amaç taşımayan çalışma kapsamında kullanıcılar haritayı inceleyebiliyor, farklı konumları keşfedebiliyor ve görüntüleri paylaşabiliyor.

ETİKETLER
#İstanbul
#Galata Kulesi
#Ayasofya
#Yahya Bedirhan Pak
#Isometric Istanbul
#Teknoloji
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