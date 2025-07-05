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 | Ömer Faruk Dogan

İspanya'daki büyük elektrik kesintisinde bu köy lambasını bile kapatmadı! Sebebi şaşkına çeviriyor

Nisan ayında Avrupa genelini etkisi altına alan ve milyonlarca kişiyi elektriksiz bırakan dev kesinti vatandaşların hayatını sekteye uğratmıştı. Ancak İspanya'nın kuzeyinde yer alan 200 kişilik San Vicente del Monte köyünde ışıklar bir saniye bile sönmedi. İşte sebebi.

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İspanya'daki büyük elektrik kesintisinde bu köy lambasını bile kapatmadı! Sebebi şaşkına çeviriyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 09:34

Nisan ayında Avrupa'nın batısını etkisi altına alan büyük çaplı , milyonlarca insanın günlük yaşamını sekteye uğrattı. Fransa, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerde ulaşım sekteye uğradı, marketler karanlığa gömüldü, telefon sinyalleri zayıfladı. Ancak tüm kaosun ortasında, İspanya'nın kuzeyindeki küçük "San Vicente del Monte" köyünde hayat olağan akışında devam etti.

İspanya'daki büyük elektrik kesintisinde bu köy lambasını bile kapatmadı! Sebebi şaşkına çeviriyor

KÖY SAKİNLERİ ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN ETKİLENMEDİ

PV Magazine'in haberine göre, Kantabria bölgesinde yaklaşık 200 kişinin yaşadığı köy, ülke genelinde yaşanan kesintiden bir saniye bile etkilenmedi. Peki bu nasıl mümkün oldu?

Cevap, 2020 yılında başlatılan bir enerji projesinde gizli. 'nın enerji altyapısını güçlendirmek için çalışan ZGR şirketi, o dönemde ülkenin kuzeyinde dört farklı pilot proje geliştirdi.

Proje kapsamında ZGR, San Vicente del Monte'ye batarya sistemi kurmuştu. Ülke genelinde elektrik kesildikten sonra bu sistem devreye girdi ve köye 5 saat boyunca enerji sağladı. Bu sayede köy, kesintiden hiç etkilenmemiş oldu.

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Sıkça Sorulan Sorular

San Vicente del Monte köyü neden elektrik kesintisinden etkilenmedi?
Köy, ZGR tarafından kurulan bağımsız bir batarya destekli enerji sistemi sayesinde şebeke kesildiğinde kendi enerjisini kullanmaya başladı. Sistem köye 5 saat boyunca kesintisiz elektrik sağladı.
ETİKETLER
#ispanya
#elektrik kesintisi
#yenilenebilir enerji
#San Vicente Del Monte
#Batarya Sistemi
#Zgr
#Teknoloji
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