ISS'de korkutan anlar: Uzayda mahsur kalan astronotlar, "tuhaf sesler" duymaya başladı

02 Eylül 2024 11:30 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:33

Boeing Starliner mekiği Dünya'ya dönüyor: Mahsur kalan astronotlar için yine kötü haber var

Boeing Starliner mekiği Dünya'ya dönüyor: Mahsur kalan astronotlar için yine kötü haber var

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Bir haftalığına gittiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS), Boeing Starliner aracının arızalanması nedeniyle aylardır mahsur kalan NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, aracın içindeki hoparlörden tuhaf sesler duymaya başladı. Butch Wilmore, o anları görev kontrolörüne telsizle bildirdi.

BOEING STARLINER KAYNAKLI SESİN NEREDEN ÇIKTIĞI BİLİNMİYOR

Ars Technica'nın haberine göre, cumartesi günü NASA astronotu Butch Wilmore Starliner uzay aracının içindeki bir hoparlörden garip sesler geldiğini fark etti. Wilmore, Johnson Uzay Merkezi'ndeki görev kontrolörüne "Starliner ile ilgili bir sorun var. Hoparlörden garip bir ses geliyor. Bunu neyin yaptığını bilmiyorum." diyerek durumu bildirdi.

Wilmore, sesin istasyon ile uzay aracı arasındaki bağlantıda yaşanan bir tuhaflık yüzünden mi yoksa başka bir sebepten mi meydana geldiğini anlayamadığını belirtirken, görev kontrol merkezindeki çalışanlardan uzay aracının içindeki gürültüyü dinlemelerini istedi.

DÜNYADAKİ YETKİLİLER DE SESİ DİNLEDİ

Birkaç dakika sonra uçuş kontrolörleri, yaklaşık üç aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmiş olan Starliner'ın içindeki sesi dinlemek için "sabit hat" üzerinden bağlandıklarını telsizle bildirdi.

Starliner'ın içinde yüzen Wilmore, mikrofonunu hoparlöre dayadı. Kısa bir süre sonra, oldukça belirgin bir ping sesi duyuldu. Görev kontrol telsizinden Wilmore'a "Tamam Butch, geldi. Bir tür titreşim sesine benziyor, neredeyse bir sonar pingi gibi." denildi.

Wilmore, "Bir kez daha yapacağım ve hepinizin kafanızı kaşıyıp neler olduğunu anlamanıza izin vereceğim," diye yanıtladı. Ses birkaç dakika sonra tekrar duyuldu.

Sesin bir kaydı ve Wilmore'un görev kontrol merkezi ile konuşması Rob Dale adlı Michigan merkezli bir meteorolog tarafından kaydedildi ve paylaşıldı. Sese neyin neden olduğu ise henüz anlaşılabilmiş değil. Starliner uzay istasyonuna doğru uçarken, bir radyo frekans sistemi aracılığıyla uzay istasyonuyla iletişimini sürdürüyor. Ancak kenetlendikten sonra, ses taşıyan sabit bir göbek bağı bulunuyor.

UZAYDA MAHSUR KALAN ASTRONOTLAR NE ZAMAN DÖNECEK?

NASA bir hafta önce Starliner'ın uçabilirliği konusundaki belirsizlik nedeniyle, orijinal mürettebatı Butch Wilmore ve Suni Williams olmadan eve döneceğini duyurdu. Aracın cuma günü otonom olarak Dünya'ya dönmesi bekleniyor. Wilmore ve Williams önümüzdeki şubat ayında, bu ay içinde sadece iki astronotla fırlatılması planlanan Crew Dragon uzay aracında uçarak Dünya'ya dönecek.

BENZER BİR OLAY DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Astronotlar uzayda zaman zaman bu tür tuhaflıklar fark eder. Örneğin Çin'in 2003 yılındaki ilk insanlı uzay uçuşu sırasında astronot Yang Liwei yörüngedeyken demir bir kovanın tahta bir çekiçle vurulması gibi bir ses duyduğunu söylemişti. Bilim insanları, bu sesin uzay aracının iç ve dış duvarları arasındaki basınç farkından kaynaklanan küçük deformasyonlardan dolayı çıktığını tespit etmişlerdi.