İstanbul'da ambulanslar için yapay zeka dönemi: Doğru hastane seçimi otomatik gerçekleşiyor

18 Eylül 2024 14:04 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 14:04

İstanbul'da sağlık hizmetleri, yapay zeka destekli bir sistemle acil vakalarda hastaların en uygun hastaneye yönlendirilmesiyle daha hızlı ve etkili hale getirildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yürüttüğü projeyle, 347 ambulans ve 6 bin sağlık personeli sayesinde vakalara müdahale süresi kısalırken, trafikteki zorluklar da aşılmaya çalışılıyor.

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İstanbul​, sağlık hizmetlerinde teknolojiyi en üst seviyede kullanmaya başladı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yürüttüğü yeni projede, acil vakalarda hastalar için en uygun hastane yapay zeka​ yardımıyla belirleniyor. Acil Sağlık Hizmetleri​ Başkanı Dr. Abdurrahman Kavuncu'nun açıklamalarına göre, bu sistem sayesinde hem vakalara daha hızlı müdahale ediliyor hem de hastaların doğru hastaneye yönlendirilmesi sağlanıyor.

200 BİN PERSONEL, 24 SAAT HİZMET VERİYOR

Kavuncu, İstanbul'da sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulması amacıyla 347 ambulansın aktif olduğunu ve bu ambulanslarda yaklaşık 6 bin sağlık personelinin görev yaptığını vurguladı. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yaklaşık 200 kişinin 24 saat hizmet verdiğini belirtti.

Kavuncu, İstanbul'da istasyonların yaygınlığıyla vatandaşlara ulaşma süresini azaltmayı hedeflediklerini belirtti. Trafiğin çok büyük bir problem olduğunu vurgulayan Kavuncu, özellikle ana arterlerde çok trafik olduğunu ve yolda kaza olduğunda trafik sıkışıklığının arttığını söyledi. "Bu durum ambulansın hastaya ulaşma süresini etkiliyor." dedi.

VAKALARA ULAŞIM SÜRESİ 8-9 DAKİKA

Metropolde Sağlık Bakanlığı tarafından koyulan kriterler doğrultusunda ambulansların hastalara rahatlıkla ulaştığını anlatan Kavuncu, metropol alanında vakalara 8-9 dakika içinde ulaştıklarını, kırsalda ise bu sürenin 15 dakikanın altında olduğunu dile getirdi. Kırsaldaki vakalara ulaşmak için helikopter hava ambulanslarını kullandıklarına değinen Kavuncu, Adalar'da çalışan 2 deniz ambulansları olduğuna dikkati çekti.

"HASTALAR ÇOK GEÇ ARIYOR"

Vakalara hedeflenen zamanda ulaştıklarını belirten Kavuncu, "Kişiler bizi çok geç arıyor. Hepimizin başına geliyor, bir hastamız olduğu zaman önce 'Geçer mi, iyileşir mi, nesi var?' diye düşünüyoruz. Bir müddet öyle vakit kaybediyoruz. Daha sonra ambulans​ çağırmaya karar veriyoruz. Bu sefer o da bekleme süresine dahil oluyor." diyerek yaralamalı kazalarda, vatandaşlardan, başkalarının ambulans çağırıp çağırmadığına şahitlik etmediği müddetçe kendilerinin o yaralı için ambulans talebinde bulunmalarını rica ettiklerini kaydetti.

Trafikte ambulansın üstünlüğünü bazı kimselerin hazmedemediğini vurgulayan Kavuncu, Bizim çağrı karşılayıcı personelimiz 'Biz duyduk, ambulans çıkardık.' desin. Her gelen birbirine söylüyor, herkes bekliyor ama aslında çok geç çağrılmış. Trafikte ambulansın üstünlüğünü maalesef bazıları hazmedemiyor. Bu bir yarış değil, hayat kurtarma." diye konuştu.

GÜNDE 8-10 BİN AMBULANS TALEBİ GELİYOR

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 600'e yakın özel ambulansın bulunduğunu ve olası afet durumunda bu araçların yönetiminin kendilerinde olduğunu dile getiren Kavuncu, İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezine günde 8 ila 10 bin arasında ambulans talebi geldiğini, bunların yaklaşık 2 bin 500'üne ambulans gönderdiklerini ve sahadan hastaneye hasta taşıdıklarını kaydetti.

Bu vakalardan bazılarının ambulans gerekmeyen durumlar olduğunu da sözlerine ekleyen Kavuncu, "Dişi ağrıyan da ambulans istiyor. Çocuğu ateşlenmiş, hastanın arabası yok, talepte bulunuyor, servise enfeksiyon nedeniyle ambulansla götürülmesini istiyor. Biz buna 'evet' dersek o sırada ambulansı meşgul edeceğimiz için gerçek bir çağrıya cevap verememe riskini alamayız. Ama dişi ağrıyor, 80 yaşında, üst katlarda oturuyor, asansör yok, hasta yürüyemez durumda. Buna yardım ediyoruz." ifadelerini kullandı.

DOĞRU HASTANEYİ YAPAY ZEKAYLA BELİRLİYORLAR

Kavuncu, İstanbul'da hastanın ambulansla gönderileceği hastaneyi yapay zekayla belirlediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki bütün hastanelerin özel ya da kamuya ait branşlarını, o gün yoğunluklarını, yatak sayılarını, yoğun bakım ünitelerinin durumunu, ekiplerinin varlığının datalarını sisteme giriyoruz. Bizim de ambulans sistemlerimizde kayıtlarımız var. Hastanın naklini branşı olmayan bir hastaneye yapmak istemiyoruz. Yapay zeka yardımıyla otomatik olarak 'Şurayı teklif ediyorum, şu hastane uygun.' diyor. Bu tekliflerden yola çıkarak en yakın hastaneyi seçiyoruz, hastayı doğru hastaneye taşıyoruz. Bu bir avantaj, yoksa ikinci nakil gerekir. Yani branşında çocuk cerrahisi olmayan bir hastaneye bebeği götürürseniz daha sonra onu ikinci kez taşımak zorunda kalırsınız."