İstanbul'da havadaki partikülleri temizleyip salgınları engelleyen sprey geliştirildi

17 May 2024 13:11 - Güncelleme : 17 May 2024 13:12

Havanın kalitesi, insan sağlığı üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak büyük bir etkiye sahip. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve hastalıklardan korunmak için temiz hava solumak hayati bir önem taşıyor. Özellikle şehirleşmenin arttığı, sanayi faaliyetlerinin yoğunlaştığı ve trafik yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde, hava kalitesinin korunması daha da kritik hale geliyor.

İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ceren Türkcan tarafından geliştirilen 'Flora Dengeleyici Sprey', sağlıklı bir hava ortamı sunma amacıyla büyük bir yenilik sunuyor.

İçeriğinde Lactobacillus ve Bacillus türü bakterileri bulunduran bu sprey, havadaki patojen veya rahatsızlık verebilecek partiküllerin temizlenmesini sağlıyor. Böylece daha sağlıklı bir nefes alma imkânı oluşturuyor.

SALGIN HASTALIKLARI ENGELLİYOR

Toplu alışveriş merkezlerinde, toplu taşıma araçlarında, hastanelerde kullanılabileceği gibi tekstil ürünlerine de püskürtülerek kullanılabilen sprey, doğaya herhangi bir zarar vermiyor ve içeriğinde bulunan probiyotik bakteriler sayesinde salgın hastalıkların yayılmasını engelliyor.

Patent onayı alan ve herhangi bir yan etkisine rastlanmayan spreyin, 7'den 70'e herkesin kullanımına uygun olduğu belirtildi.

Ceren Türkcan, "İçeriğinde bulunan probiyotik bakteriler sayesinde cildinizin maruz kaldığı ortamda oluşan patojen ya da sizi rahatsız edebilecek bütün partiküllerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırıyor. Bu sayede siz onu ortama sıktığınızda, tekstil ürünlerinize sıktığınız zaman, arabanızın içerisine sıktığınız zaman daha sağlıklı bir hava ortamı sağlamış oluyorsunuz" dedi.

Üniversite laboratuvarlarında yapılan çalışmalar sonucunda flora dengeleyici spreyin geliştirildiğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Ceren Türkcan spreyin kullanım alanı ile ilgili detaylı bilgiler verdi.

Dr. Öğretim Üyesi Türkcan, yaptığı açıklamada, "Korona döneminden itibaren hava sahasında zararlı patojen bakteriler olabileceği, virüsler olabileceği ya da bize zarar verebilecek partiküllerin olabileceği ile ilgili bir bilgi edinmiş olduk. Maske ile korunduk ya da başka ajanlarla korunduk, dezenfektanlar kullandık ama aslında bu tür doğal içerikli ürünlerle de biz hava sahamızı sağlıklı hale getirebiliyoruz" dedi ve şunları ekledi:

"Toplu alışveriş merkezleri, toplu taşımanın kullanıldığı yerler ya da okullar, hastaneler aklınıza gelebilecek kalabalık ortamlarda hava sahasını daha sağlıklı, daha korunaklı hale getirebiliriz. Bu sayede de en küçük yaştan çocuklar dahil olmak üzere en büyük insanlar tüm alanlarda kullanabilecek."

Ürünün ortamlarda bulunan hava arometize ürünlerin içerisine yerleştirilebileceğini ve araba parfümlerinin içerisine eklenerek kullanılabileceğini belirten Türkcan, bu sayede zararlı partiküller ortadan kaldırılarak hava sahasının daha kaliteli hale getirileceğine dikkati çekti.

"ÇOCUKLAR OKULLARDA KULLANABİLİR"

Türkcan, ürünü çocukların okullarda da kullanabileceğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Hepimiz biliriz; bir çocuk hasta olduğu zaman bir anda yayılır ve hepsi hasta olur. Kullanım alanlarının içine otobüsler, seyahat şirketleri, klima havalandırma sistemlerini dahil edebiliriz. İlerleyen zamanlarda aparat geliştirerek içerisine sprey yerleştireceğimiz ve klima sistemlerine entegre edebileceğimiz ürünler geliştirmek istiyoruz ki ortam bununla havalandırılsın sürekli ve daha sağlıklı hale gelsin. Biz o ortamda biriken bize zarar veren partiküllerden olabildiğince uzak duralım."

KOKU YAYMIYOR

Flora dengeleyicinin kokusu olmadığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Ceren Türkcan ürünün aromatik yağlarla geliştirilebileceğini belirterek şu bilgiyi paylaştı:

"Bu ürün kokusuz bir ürün. Çünkü kokulu ürünlerin insanların üzerine nasıl bir etki yapabileceğini bilmediğimiz için böyle bir ürün geliştirdik. Ama ilerleyen zamanlarda belki aromatik yağlarla bir araya getirilerek kokulu versiyonlarını da geliştirmeyi düşünüyoruz. Bu sayede hem ortama sağlıklı partikül vermek hem de onun böyle daha ferahlatıcı kokusu olacak türde ürünler geliştirmeyi düşünüyoruz."

Geliştirilen ürünün musilaj sorununa da çözüm getirdiğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Ceren Türkcan flora dengeleyicinin çevreye herhangi bir zararının olmadığını vurguladı.

Türkcan, "Mesela bir dönem hepimiz biliriz; musilaj sorunu ortaya çıktı. Denizdeki bakteri popülasyonunun değişmesine bağlı olarak çıktı bunlar. Çünkü birçok fabrikanın atığı denize dökülüyor ve sonucuna baktığımız zaman fabrikalar havaya da bir sürü atık bırakıyorlar aslında. Bunları düşündüğümüzde çok fazla zararı olan ürünler var piyasada. Bir yandan fayda sağlıyor, bir yandan zarar veriyor. Bu ürünün herhangi bir zararı olmadığı için bu anlamda mesela musilaj temizliğinde dahi kullanılabiliyor. Orayı ıslah ediyor hatta. Bu yüzden oda spreyleri gibi, ozon tabakasına zarar verici ürünlerin yerine bu tür ürünlerin kullanılması çok daha faydalı olacaktır. Hem çevremizi koruyacağız hem sağlımızı koruyacağız. Bir şey yaparken bir şey yıkmamış olacağız. Bu anlamda oldukça faydalı" ifadelerini kullandı.

PATENT ONAYI TAMAM, SATIŞA ÇIKTI

Flora dengeleyici spreyin patent onayının alındığını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Ceren Türkcan ürünün bazı platformlarda satışa çıktığını söyledi.

Dr. Öğretim Üyesi Ceren Türkcan son olarak "Biz flora dengeleyici sprey için bir patent başvurusunda bulunduk. Patent onayını aldık. Bundan sonraki kısımda ürünümüzün satışa çıkma kısmı devreye giriyor. Ürünümüz bazı platformlarda satışa çıktı, patent onayını aldığımız için. Şu anda satın alıp ürünü kullanabilecek durumdayız" şeklinde konuştu.