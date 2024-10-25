İşten çıkarıldılar, yerlerine robotlar geldi! Radyo kanalında gazeteciler ayaklandı

25 Ekim 2024 09:28 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:28

Polonya'nın Krakow şehrindeki OFF Radio Krakow, dinleyici sayısının düşmesi nedeniyle bazı gazetecilerin işine son verdi ve yerlerine yapay zeka sunucular getirdi. Eski radyo sunucusu Mateusz Demski de tepki gösterdi, yapay zeka sunuculara karşı bir imza kampanyası başlattı.

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Polonya'nın Krakow şehrindeki bir radyo kanalı, "medyada yapay zekanın yükselişi" konusunda yeni bir tartışmanın merkezinde. OFF Radio Krakow, haftalar önce dinleyici sayısının azalması gerekçesiyle bazı gazetecilerin işine son verdi ve ardından yerlerine yapay zeka ile oluşturulmuş sunucularla yayına devam edeceğini duyurdu.

Radyo kanalı, söz konusu deneyde yapay zekayla oluşturulan karakterlerin gazeteci olduğunu belirtti ve şu soruya cevap arayacaklarını ifade etti: Teknoloji radyo, medya ve gazetecilik için tehdit mi yoksa fırsat mı?

ESKİ RADYO SUNUCUSU, PROJEYE TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan projeye tepki gecikmedi. Radyo kanalında sunuculuk yapmış Mateusz Demski, projeyi protesto etmek amacıyla bir imza kampanyası başlatarak, yapay zeka sunucuları kullanılırsa medya sektöründe deneyim çalışanların yerini makinelerin alacağını sözlerine ekledi. Şu ana kadar en az 15 bin kişi kampanyaya destek verdi.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski de konuyla ilgili açıklama yaptı. Gawkowski, X'ten paylaştığı gönderide yapay zeka gelişimine hayran olsa da bazı sınırların gittikçe daha da aşıldığını belirtti ve YZ'nin insanlara karşı değil insanlar için kullanılması gerektiğini belirtti.

"İŞTEN ÇIKARMANIN YAPAY ZEKAYLA ALAKASI YOK"

Radyo kanalının sahibi Marcin Pulit de insan gazetecilerin işten çıkarılıp yapay zeka sunucuların yerine getirilmesiyle alakalı tartışmalara cevap verdi. Pulit, işten çıkarmaları "radyonun dinleyici sayısının sıfıra yakın olması sebebiyle" yaptıklarını, yapay zeka projesiyle bağlantılı olmadığını savundu.