İşten çıkarma furyası sürüyor! Bir dev firma daha küçülmeye gitti, yüzlerce çalışanı kovdu

14 Kasım 2024 12:01 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 12:02

Meta, Google, Snapchat gibi teknoloji firmalarının ardından AMD, büyüme potansiyeli taşıyan alanlara odaklanmak amacıyla küresel iş gücünde %4 oranında bir küçülmeye giderek yaklaşık 1000 çalışanını işten çıkarma kararı aldı. İşten çıkarmalar ağırlıklı olarak tüketici ve oyun bilgisayarları segmentlerinde olacak.

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ABD merkezli çip üreticisi Advanced Micro Devices (AMD), küresel iş gücünün yaklaşık %4'ünü azaltma kararı aldı. Şirket, bu kararın, kaynaklarını büyüme potansiyeli yüksek alanlara yönlendirmek için alındığını belirtti.

Şirket sözcüsü, "Büyüme fırsatlarımızla uyumlu bir kaynak yönetimi kapsamında, iş gücümüzde %4 civarında bir küçülmeye gidiyoruz" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 1000 kişinin işten çıkarılmasının planlandığı belirtilirken, bu işten çıkarmaların özellikle tüketici ve oyun bilgisayarları gibi satış ve pazarlama alanlarında yoğunlaşacağı kaydedildi.

AMD, grafik işleme birimleri (GPU) alanında Nvidia’nın ardından ikinci sırada bulunuyor. Şirket, geçtiğimiz Ekim ayında açıkladığı finansal sonuçlarda, üçüncü çeyrekte yıllık gelir artışının %18, net kâr artışının ise %158 olduğunu bildirmişti.



Veri merkezi ve müşteri segmentlerinde önemli büyüme fırsatları gördüğünü açıklayan AMD, bu stratejik işten çıkarmalarla, kaynaklarını daha verimli kullanmayı amaçlıyor.