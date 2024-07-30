İtalya'da 2.200 yıllık mezarda ortaya çıkarılan iskelet arkeologları şaşırttı

30 Temmuz 2024 10:41 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 10:42

İtalya'nın kuzeybatısındaki Giugliano şehrinde, antik Liternum kentinde yer alan 2.200 yıllık "Cerberus Mezarı"nda, muhtemelen nüfuzlu bir kişiye ait olduğu düşünülen iyi korunmuş bir iskelet keşfedildi. Mezarda yapılan ilk incelemelerde, iskeletin "mükemmel bir koruma durumunda" olduğu ve bir kefenle örtülü olduğu belirlendi.

CERBERUS MEZARI GEÇEN YIL KEŞFEDİLDİ

Geçen yıl Roma nekropolü yakınlarında keşfedilen "Cerberus Mezarı", zengin tasarımı ve içindeki sanat eserleriyle dikkat çekiyor. Mezarın duvarlarında, ölülerin cehennemden kaçmasını engellediğine inanılan üç başlı cehennem köpeği Cerberus'un resimleri bulunuyor. Ayrıca deniz centaurları olarak bilinen, insan başı ve gövdesine, at ön bacaklarına ve balık kuyruğuna sahip canlıların çizimleri de yer alıyor.

Araştırmacılar, mezar odasındaki koşulların kefeni mineralleştirdiğini ve bu sayede iskeletin bu kadar iyi korunduğunu belirtiyor. Mezarda bulunan merhem şişeleri ve Roma banyoları öncesinde vücudu kirden arındırmak için kullanılan aletler, bu kişinin önemli bir aileye mensup olabileceği düşüncesini destekliyor.

CERBERUS MEZARI'NDA BULUNAN İSKELET KİME AİT?

Bilim insanları, mezarın ihtişamlı tasarımı nedeniyle mezarın inşa edildiği ailenin atası olabileceğini tahmin ediyorlar.

Aralarında arkeolog, kimyager ve antropologların da bulunduğu bir bilim ekibi mezarda bulunan polen örneklerinin analizini yaparak, gömülü kişinin pelin otu ve Chenopodium gibi bitkisel merhemlerle tedavi edildiğini ortaya çıkardı.

İtalya Kültür Bakanlığı müfettişlerinden Marian Nuzzo, "Cerberus Mezarı, Liternum yakınlarındaki Phlegraean bölgesi hakkında değerli bilgiler sunmaya devam ediyor." dedi ve ekledi:

Son aylarda, mezarlardan ve mezar yataklarından alınan örnekler üzerinde yapılan laboratuar analizleri, ölen kişinin bedenine yapılan muamele ve gerçekleştirilen mezar ritüeli hakkında önemli miktarda veri sağlayarak bilgi dağarcığımızı önemli ölçüde zenginleştirdi."

Araştırmacılar, şu anda mezardaki mumyalanmış insan kalıntılarını tanımlamak için DNA analizi yapıyor.