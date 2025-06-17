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 | Suat Vilgen

İtalyan basını manşetlere taşıdı! BAYKAR ile Leonardo iş birliği başlıyor

Türk savunma sanayisinin öncü firmalarından Baykar ile İtalyan dev Leonardo, insansız hava araçları üretimi için LBA Systems adında yeni bir ortak girişime imza attı. İtalya merkezli şirket, Avrupa pazarına odaklanacak.

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İtalyan basını manşetlere taşıdı! BAYKAR ile Leonardo iş birliği başlıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 14:37

Türk savunma sanayiinin lokomotiflerinden Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma şirketlerinden İtalyan Leonardo, Paris’teki Le Bourget Havacılık Fuarı’nda stratejik bir ortaklık kurduklarını resmen duyurdu. İki şirketin eşit ortaklığıyla kurulan “LBA Systems” adlı girişim, İtalyan medyasında geniş yankı buldu. İtalyan gazeteleri, bu ortaklığı “gelecek için dönüm noktası” olarak nitelendirirken, proje ile hem Avrupa savunma kapasitesinin hem de Baykar’ın kıtadaki varlığının güçlendirileceğine dikkat çekti.

İtalyan basını manşetlere taşıdı! BAYKAR ile Leonardo iş birliği başlıyor

YÜZDE 50 ORTAKLIKLA İHA ÜRETİMİ

İtalyan basınının önde gelen yayınlarından Corriere della Sera, haberi “Leonardo'nun Türk Baykar ile İHA anlaşması” başlığıyla duyurdu. Haberde, Baykar ve Leonardo’nun mart ayında imzaladığı mutabakat zaptının ardından yüzde 50 ortaklıkla kurdukları LBA Systems’in, İHA üretimi için İtalya’da faaliyet göstereceği belirtildi.

İtalyan basını manşetlere taşıdı! BAYKAR ile Leonardo iş birliği başlıyor

Aynı haberde, yeni şirketin misyonunun “uzaktan kumandalı uçak sistemleri” tasarlamak, geliştirmek ve üretmek olacağı vurgulandı. Baykar’ın TB3 ve Akıncı modelleri başta olmak üzere temel İHA platformlarını sağlayacağı, Leonardo’nun ise bu platformlara elektronik sistemler entegre edeceği bilgisi paylaşıldı. Leonardo CEO’su Roberto Cingolani’nin, “Plan, 2026’da teslimata başlamak.” açıklamasına da yer verildi.

İtalyan basını manşetlere taşıdı! BAYKAR ile Leonardo iş birliği başlıyor

IL, SOLE 24 ORE: “EŞİT ORTAKLIK, STRATEJİK İTTİFAK”

İtalya’nın ekonomi odaklı gazetelerinden Il Sole 24 Ore ise “Leonardo ve Baykar’dan eşit ortak girişim: LBA Systems” başlığıyla haberi duyurdu. Gazete, mart ayında Roma’da imzalanan mutabakatın ardından gelen bu yeni adımın, teknolojik iş birliğini resmileştirdiğini vurguladı. Le Bourget fuarının, bu stratejik ittifakın ilanı için zemin hazırladığı ifade edildi.

Haberde, Leonardo’nun projeye elektronik sistemler, sensörler, kameralar ve diğer ileri teknolojilerle katkı sağlayacağı; Baykar’ın geliştirdiği İHA sistemleriyle bu teknolojilerin entegre edilerek son nesil platformların geliştirileceği belirtildi. Projenin, Baykar’ın Avrupa pazarındaki konumunu güçlendireceği, Leonardo’nun ise İHA sektöründeki etkinliğini artıracağı yorumu yapıldı.

İtalyan basını manşetlere taşıdı! BAYKAR ile Leonardo iş birliği başlıyor
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"AVRUPA SAVUNMASINDA YENİ DÖNEM"

Bir diğer büyük İtalyan gazetesi Il Messaggero da “Leonardo ile Baykar'ın süper akıllı İHA projesi başlıyor” başlığıyla konuyu okuyucularına aktardı. Haberde, LBA Systems’in kuruluşunun, Avrupa savunmasının ileri sınırlarına yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi. İlk İHA’ların 2026 yılında hazır hale gelmesinin planlandığı ifade edildi.

Gazete, bu iş birliğinin Paris’teki fuarda resmen ilan edilmesinin, Avrupa savunma sanayinde yeni bir dönemin işareti olduğunu vurgularken, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın açıklamasına da yer verdi. Bayraktar, iş birliğini “gelecek için bir katalizör” olarak nitelendirdi.

İtalyan basını manşetlere taşıdı! BAYKAR ile Leonardo iş birliği başlıyor
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AVRUPA'YI FETHEDECEK

Baykar ve Leonardo arasında kurulan bu ortaklık, sadece iki firmanın iş birliğini değil, aynı zamanda Avrupa’nın savunma stratejileri içinde Türk teknolojisinin artan rolünü de ortaya koyuyor. TB3 ve Akıncı gibi gelişmiş İHA’ların İtalyan teknolojisiyle desteklenerek Avrupa pazarına sunulacak olması, Baykar için yeni bir sayfa niteliği taşıyor.

İtalyan medyasının geniş şekilde yer verdiği bu iş birliği, sadece iki şirketin değil, Türkiye ve İtalya arasındaki savunma sanayi ilişkilerinin de güçlendiğini gösteriyor.

ETİKETLER
#baykar
#baykar
#Türk Sİha
#Lba Systems
#Teknoloji
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