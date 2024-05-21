İtalyan polisi, Fas'ta üretilen Fiat Topolino'lara el koydu

21 May 2024 15:45 - Güncelleme : 21 May 2024 15:48

İtalya'da hükümet, Alfa Rome'ya yeni SUV modelini Polonya'da ürettiği için 'Milano' ismini koymasına izin vermemişti. Şimdi benzer bir durum Fiat'ın mikro otomobili Topolino'nun başına gelmiş durumda.

Autonews sitesinin haberine göre, Livorno Limanı'nda 134 adet Topolino'ya, aracın gövdesinde İtalya bayrağının renklerindeki küçük bir çıkartma bulunması nedeniyle el konuldu. Konuyu bilmiyorsanız, "İtalyan yetkililerin kendi ülkelerinin bayrağıyla derdi ne?" diye düşünmeniz çok doğal.

FIAT TOPOLINO FAS'TA ÜRETİLDİ

Sorun, sadece İtalya'da üretilen modellerin ülkenin bayrağını taşımasına müsaade eden 2004 tarihli bir kanun nedeniyle ortaya çıktı. İtalyan bir şirket olan Fiat, Topolino'yu Fas'ta ürettiği için doğal olarak yasaların engeline takıldı.

Stellantis, yaptığı açıklamada yasa dışı bir durum olmadığını ifade ederek, Topolino'lardan İtalya bayrağını kaldıracağını söyledi.

ALFA ROMEO, 'MILANO'YU DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDI

İtalya İşletme Bakanı Adolfo Urso, tüketicileri yanıltabilecek ifadeleri yasaklayan bu yasaya atıfta bulunarak, Alfa Romeo'nun 'Milano' adında bir arabayı Polonya'da üretemeyeceğini, bunun İtalyan yasalarında açıkça yasaklandığını belirtmiş ve şöyle demişti:

"Yasa, tüketicileri yanıltacak göstergeler vermenizi yasaklıyor. Dolayısıyla Milano adlı bir arabanın İtalya'da üretilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, İtalyan yasalarına göre izin verilmeyen yanıltıcı bir gösterge içeriyor."

Alfa Romeo ise üretimi İtalya'ya kaydırmak yerine aracın ismini 'Junior' olarak değiştirmeyi tercih etti.