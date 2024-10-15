James Bond'a selam gönderiyor: Aston Martin DB12 Goldfinger tanıtıldı

15 Ekim 2024 11:18 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 11:19

Aston Martin, James Bond filmi "Goldfinger"ın 60. yılına özel sadece 60 adet üretilecek DB12 Goldfinger Edition modelini Paris Otomobil Fuarı'nda tanıttı. 671 beygir güç üretebilen otomobil, 18 karat altın kaplama iç mekanıyla dikkati çekiyor. Otomobili satın alanlar, birkaç özel eşyaya da sahip olacak.

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Dünyaca ünlü lüks otomobil markası Aston Martin, Paris Otomobil Fuarı'nda özel versiyon DB12 Goldfinger Edition modelini tanıttı. 1964 yapımı efsane James Bond filmi "Goldfinger"ın 60. yılı anısına üretilen DB12 Goldfinger Edition, standart DB12 modeli üzerine kurulu bir otomobil olarak karşımıza çıktı.

ASTON MARTIN DB12 GOLDFINGER EDITION ÖZELLİKLERİ

James Bond'a adeta "saygı duruşu" niteliğinde olan DB12 Goldfinger Edition modeli, sadece 60 adet üretilecek. 18 karat altın kaplamayla donatılan iç mekanıyla dikkati çeken araç, özel tasarlanmış 21 inç jantları ve siyah fren kaliperleriyle geliyor.

Kaputun altında bulunan 4.0 litrelik çift turbo V8 motor, tam 671 beygir gücü ve 800 Nm tork üretiyor. Bu kombinasyonla DB12 Goldfinger Edition, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,6 saniyede çıkabiliyor ve 325 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Aracın 2025'in ikinci çeyreğinde yollara çıkması bekleniyor.

ASTON MARTIN DB12 GOLDFINGER EDITION

Aston Martin, DB12 Goldfinger Edition modelinin fiyatını henüz açıklamadı. 2025'in ikinci çeyreğinde satışa çıkması beklenen otomobili satın alan kullanıcılar, özel bir anahtar kutusu ve örtü gibi bazı özel eşyaların da sahibi olacak.