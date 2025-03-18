James Webb tespit etti: Kara deliğin içinde yaşıyor olabiliriz

Evrenin doğuşuna dair ezberleri bozabilecek bir keşif gerçekleşti. James Webb Uzay Teleskobu'nun gözlemlerini inceleyen bilim insanları, galaksilerin dönüş yönünde şaşırtıcı bir asimetri tespit etti. Bulgular, evrenimizin devasa bir kara deliğin içinde olabileceği teorisini güçlendiriyor.

Bir araştırmacı, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından işletilen James Webb Uzay Teleskobu'nun yaptığı gözlemleri analiz ederken şaşırtıcı bir keşif yaptı.

Kansas Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Doçenti Lior Shamir, teleskobun Gelişmiş Derin Ekstragalaktik Araştırması (JADES) için alınan görüntüleri incelerken, tespit edilen 263 galaksinin üçte ikisinin saat yönünde döndüğünü, yalnızca üçte birinin ise saat yönünün tersine döndüğünü belirledi.

KARA DELİĞİN İÇİNDE OLABİLİRİZ

Buna neyin sebep olduğunun net bir açıklamasının olmadığını belirten Shamir, "İki açıklaması olabilir: Biri, evrenin dönerek doğmuş olmasıdır. Bu da, tüm evrenin bir kara deliğin içi olduğunu varsayan kara delik kozmolojisi gibi teorilerle uyuşmaktadır" ifadesini kullandı.

Bulgular, galaksimizin bir kara deliğin içinde hapsolduğunu ve bu kara deliğin de başka bir evrenin içinde yer aldığını öne süren "Schwarzschild kozmolojisi" adlı teoriye daha fazla inandırıcılık kazandırmakta.

"DÖNEN EVRENİN EN BASİT AÇIKLAMASI..."

Space.com'un haberine göre keşif, gözlemlenen diğer kara deliklerin, Einstein-Rosen köprüleri olarak da bilinen ve kara deliklerin ışığı içlerinde hapsetmesi nedeniyle bizim gözlemleyemediğimiz diğer evrenlere açılan solucan delikleri olabileceği anlamına geliyor.

Başka evrenlere açılan kapılarla çevrili olduğumuz teorisini savunan ve araştırmada yer almayan New Haven Üniversitesi'nden teorik fizikçi Nikodem Poplawski, Space.com'a yaptığı açıklamada "Bence dönen evrenin en basit açıklaması evrenin dönen bir kara delikte doğmuş olmasıdır" diye konuştu.

"Evrenimizde, ana kara deliğin dönme ekseninden miras kalan tercih edilen bir eksen, galaksilerin dönme dinamiklerini etkileyerek gözlemlenen saat yönü-saat yönünün tersi asimetrisini meydana getirmiş olabilir" değerlendirmesinde bulunan Poplawski, "JWST tarafından galaksilerin tercih edilen bir yönde döndüğünün keşfedilmesi, kara deliklerin yeni evrenler oluşturduğu teorisini destekler. Bulgular doğrulanırsa son derece heyecanlanacağım" diye ekledi.

Ancak Shamir'in bulguları, Samanyolu'nun kendi dönüşünün galaksilerin alışılmadık dönüş dağılımını etkilemiş olabileceği ihtimalini hâlâ canlı tutuyor. Shamir, Dünya Samanyolu'nun merkezi etrafında döndüğü için, araştırmacıların ters yönde dönen galaksilerden gelen ışığın daha parlak olmasını beklediğini ve bunun da JADES gözlemlerindeki tutarsızlığa neden olduğunu öne sürüyor.

Başka bir deyişle, Samanyolu'nun dönüş hızı, önceden önemsiz olduğu düşünülen 'göksel ölçümlerimizi' etkiliyor olabilir.