James Webb Uzay Teleskobu, bilinen en uzak galaksiyi buldu

31 May 2024 13:45 - Güncelleme : 31 May 2024 13:46

Bilim insanları 'üçüncü başparmağı' geliştirdi: Tek elle her şeyi yapabileceksiniz!

Bilim insanları 'üçüncü başparmağı' geliştirdi: Tek elle her şeyi yapabileceksiniz!

James Webb Uzay Teleskobu, evrenin en eski kara delik birleşmesini tespit etti

James Webb Uzay Teleskobu, evrenin en eski kara delik birleşmesini tespit etti

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), son iki yıldır gökbilimcilerin "Kozmik Şafak" olarak adlandırdıkları dönemi gözlemledikten sonra, bilim insanlarının bilinen en uzak galaksi olduğuna inandıkları galaksinin görüntüsünü yakaladı.

NASA'dan yapılan basın açıklamasında, "Kozmik Şafak"ın büyük patlamadan sonraki ilk birkaç yüz milyon yıl içinde ilk galaksilerin doğduğu dönem olduğu belirtildi.

BİLİNEN EN UZAK GALAKSİ

Uluslararası astronomlardan oluşan bir ekip, JWST Gelişmiş Derin Ekstragalaktik Araştırma (JAMES) programının bir parçası olarak galaksileri gözlemlemek için Ekim 2023 ve Ocak 2024'te James Webb'i kullandı.

Bu süre zarfında ekip, NASA'nın rekor kıran bir galaksi olarak adlandırdığı, büyük patlamadan sadece 290 milyon yıl sonraki galaksinin spektrumunu topladı.

Ekipteki astronomlardan ikisi, İtalya'nın Pisa kentindeki Scuola Normale Superiore'den Stefano Carniani ve Arizona'nın Tucson kentindeki Arizona Üniversitesi'nden Kevin Hainline, NASA'ya Ocak 2024'te JWST'nin Yakın Kızılötesi Spektrografının (NIRSpec) astronomlar tarafından JADES-GS-z14-0 olarak bilinen galaksiyi yaklaşık 10 saat boyunca gözlemlediğini söyledi.

Galaksinin 1,600 ışık yılından daha geniş olduğu tahmin ediliyor ve ışığın genç yıldızlardan geldiğinden ve büyüyen süper kütleli bir kara delikten yayılmadığından şüpheleniliyor.