James Webb Uzay Teleskobu, evrenin en eski kara delik birleşmesini tespit etti

17 May 2024 09:14 - Güncelleme : 17 May 2024 09:14

Gökbilimciler, evrenin derinliklerindeki sırları çözmek için James Webb Uzay Teleskobu'nu (JWST) kullanarak heyecan verici bir keşfe imza attılar.

Bilinen evrendeki en eski tarihli kara delik birleşmesini tespit eden araştırmacılar, her biri 50 milyon güneş kütlesinde olan bu devasa kara deliklerin, 'Büyük Patlama'dan yalnızca 740 milyon yıl sonra birleştiğini belirlediler.

KEŞİF NASIL YAPILDI?

Bu olağanüstü keşif, JWST'nin gelişmiş NIRCam kızılötesi aracı sayesinde mümkün oldu; bu araç, eski nesnelerin ışığını büyük kozmik mesafeler boyunca ve toz bulutları arasından tespit edebilme yeteneğine sahip.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan açıklamada, bu kara deliklerin şimdiye kadar tespit edilen en büyük veya en eski kara delikler olmamakla birlikte, birleşen çiftin evrenin tarihinde bu kadar erken bir dönemde büyümeyi başarmasının şaşırtıcı olduğu vurgulandı.

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden çalışmanın başyazarı Hannah Übler, "Bulgularımız, kozmik şafakta bile kara deliklerin hızla büyüyebileceğini gösteriyor. Webb bulgularıyla birlikte, büyük kütleli kara deliklerin galaksilerin evrimini en başından beri şekillendirdiğini de anlıyoruz" dedi.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'de yayımlanan çalışmada, araştırmacılar JWST'nin kızılötesi kameralarını, kozmik şafak olarak bilinen evrenin erken bir döneminde yer alan ZS7 adlı bilinen bir kara delik sistemi üzerinde eğitti.