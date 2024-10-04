James Webb'den tarihi keşif: Aynı süpernovayı üç farklı döneminde görüntüledi

04 Ekim 2024 11:33 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 11:56

James Webb Uzay Teleskobu, 3,6 milyar ışık yılı uzaklıkta garip bir keşif yaptı. Bir süpernova, kütleçekimsel mercek etkisiyle patlamasının üç farklı döneminde görüntülendi. İşte görüntüler.

James Webb Uzay Teleskobu'nun Yakın Kızılötesi Kamerası (NIRCam), Dünya'dan 3,6 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir bölgede merak uyandıran bir görüntü yakaladı: Tek bir görüntüde, patlamasının üç farklı döneminde görünen bir süpernova. Bu görüntü, bilim insanlarının evrenin ne kadar hızlı genişlediğini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Bir araştırma ekibi, G165 olarak da bilinen PLCK G165.7+67.0 galaksi kümesini gözlemlemeyi seçti. Aşağıda da görebileceğiniz bir görüntü, geri kalanına göre daha parlak görünen üç farklı noktaya sahip bir ışık çizgisini yakaladı. Arizona Üniversitesi'nden Dr. Brenda Frye'nin açıkladığı gibi, bu noktalar patlayan bir beyaz cüce yıldıza karşılık geliyor.

Aynı zamanda, aramızda ve yıldız arasında bir galaksi kümesi olduğu için, süpernovanın ışığını birden fazla görüntüye bölen kütleçekimsel mercek etkisi altında. Frye, bunu önünde oturan kişinin farklı görüntülerini gösteren üç parçalı bir aynaya benzetti. Keşif, şimdiye kadar gözlemlenen en uzak Tip Ia süpernova olarak öne çıkıyor.

PATLAMANIN ÜÇ FARKLI DÖNEMİ TEK BİR KAREDE

Süpernovanın önündeki galaksi kümesi nedeniyle, patlamadan gelen ışık üç farklı yoldan geçti ve her bir yolun uzunluğu farklıydı. Bu da Webb teleskobunun, patlamanın farklı dönemlerini tek bir görüntüde yakalayabilmesini sağladı: Olayın başlarında, ortalarında ve sonuna yakın bir zamanda.

Frye, "Üçlü süpernova görüntüleri özeldir, çünkü zaman gecikmeleri, süpernova mesafesi ve kütleçekimsel mercek özellikleri Hubble sabiti ya da H0 (H-naught olarak telaffuz edilir) için bir değer sağlar" dedi.

HUBBLE SABİTİ NEDİR?

NASA, Hubble sabitini evrenin günümüzdeki genişleme hızını karakterize eden bir sayı olarak tanımlıyor. Bu da evrenin yaşı ve tarihi hakkında daha fazla bilgi verebilir. Bilim insanları henüz bu sabitin tam değeri üzerinde anlaşmaya varamadı ve ekip, süpernova görüntüsünün biraz netlik sağlayabileceğini düşünüyor.

Frye, "Süpernovaya SN H0pe adı verildi, çünkü bu astronomlara evrenin değişen genişleme hızını daha iyi anlamaları için umut veriyor" dedi. Chicago Üniversitesi'nden Wendy Freedman'ın liderliğindeki bir ekip, 2001 yılında Hubble sabitini 72 olarak bulmuştu. Diğer ekipler ise bu değeri 69,8 ila 74 kilometre olarak belirledi.