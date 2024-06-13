James Webb'den bilim dünyasını sarsan keşif! Uzmanlar 'Düşündüğümüzden daha hızlı' dedi

13 Haziran 2024 09:16 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 09:33

James Webb Uzay Teleskobu, evrenin en eski kara delik birleşmesini tespit etti

James Webb Uzay Teleskobu, evrenin en eski kara delik birleşmesini tespit etti

Güneş'ten 33 kat daha büyük... Samanyolu'nun ikinci en büyük kara deliği tespit edildi

Güneş'ten 33 kat daha büyük... Samanyolu'nun ikinci en büyük kara deliği tespit edildi

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), evrenin erken dönemlerine, yıldızların ve galaksilerin oluşum süreçlerine ve gezegen sistemlerinin evrimlerine dair bilim insanlarına daha derin bir anlayış kazandırmak amacıyla 2021'de fırlatıldı.

Kızılötesi dalga boylarında gözlem yapabilme özelliğiyle dikkat çeken JWST, bu sayede Hubble'ın göremediği çok uzak ve çok eski galaksileri gözlemleyebiliyor. Şu ana kadar evrenin gelişimine dair birbirinden etkileyici keşfe imza attı.

SAMANYOLU BENZERİ YENİ GALAKSİLER

Independent Türkçe'nin derlediği habere göre, bilim insanları evrenin erken dönemlerinde Samanyolu'na benzeyen yeni galaksiler tespit etti. O zamanlarda bu yapıların sanılandan daha yaygın olduğuna inanıyorlar.

GALAKSİLERİN YÜZDE 30'U SARMAL YAPIDAYMIŞ

JWST'nin yakın zamanda çektiği görüntüleri inceleyen bilim insanları, evren 2 milyar yaşındayken var olan galaksilerin yaklaşık yüzde 30'unun Samanyolu gibi sarmal yapıda olduğunu buldu.

"GALAKSİ OLUŞUMU DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN DAHA HIZLI"

Hakemli dergi The Astrophysical Journal Letters'ta yayımlanan çalışmanın ortak yazarı Yicheng Guo, bilim insanlarının eskiden çoğu sarmal galaksinin evrenin oluşumundan yaklaşık 6 ila 7 milyar yıl sonra geliştiğini düşündüğünü söyledi ve şunları ekledi:

"Öte yandan bizim çalışmamız sarmal galaksilerin 2 milyar yıl kadar sonra bile yaygın olduğunu gösteriyor. Bu da galaksi oluşumunun daha önce düşündüğümüzden daha hızlı gerçekleştiği anlamına geliyor."