Japon yılan balıklarının inanılmaz hayatta kalma mücadelesi! Sadece 56 saniye sürüyor

11 Eylül 2024 09:20 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 09:26

Nagazaki Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, Japon yılan balıklarının kendilerini yutan yırtıcı balıkların sindirim sisteminden kaçmayı başardığını ortaya koydu. Deneyde 28 balık kaçmayı denedi ve 9'u, 56 saniyede solungaçlardan dışarı çıkarak kurtuldu.

Bir asteroit Dünya'ya hızla yaklaşıyor: NASA, "Çok az kaldı" diyerek uyardı

Bir asteroit Dünya'ya hızla yaklaşıyor: NASA, "Çok az kaldı" diyerek uyardı

Denizlerin derinliklerinde, canlıların hayatta kalma savaşı her an devam ediyor. Doğanın bu büyük mücadelesi, bazen hiç tahmin edilmeyen şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Japonya'da yapılan çarpıcı bir araştırma, Japon yılan balıklarının hayatta kalma becerilerini gözler önüne serdi.

28 JAPON YILAN BALIĞINDAN 9'U KAÇMAYI BAŞARDI

Nagazaki Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yürütülen araştırma, deniz ekosistemindeki bu küçük canlıların inanılmaz yeteneklerini ortaya koydu. Araştırma Japon yılan balıklarının, kendilerini yutan yırtıcı balıkların sindirim sisteminden nasıl kaçmayı başardıklarını detaylı bir şekilde inceledi.

Araştırma kapsamında 32 Japon yılan balığına kontrast madde enjekte edilerek, X-ray cihazlarıyla yırtıcı "Odontobutis obscura" isimli balığın sindirim sistemindeki yolculukları takip edildi. 28 balık, yutulmalarının ardından kaçma girişiminde bulundu ve 9 tanesi kaçmayı başardı.

KAÇMALARI 56 SANİYE SÜRDÜ

Japon yılan balıklarının, yırtıcı balığın midesinden kaçmasının 56 saniye sürdüğü gözlendi. Balıklar bu sürede, yemek borusundan manevra yaptı ve son olarak da solungaçlardan dışarı kendilerini attı.

Nagazaki Üniversitesi Balıkçılık ve Çevre Bilimleri Enstitüsünden Yuuki Kawabata, yılan balıklarının kaçma yöntemlerinin şaşkına çevirdiğini belirtti. İlk başta yılan balıklarının yırtıcı balığın ağzından solungaçlara kaçacağını düşündüklerini vurgulayan Kawabata, beklentilerinin aksine mideden solungaçlara ulaştıklarını ve bu durumun da kendileri için oldukça hayret verici olduğunu belirtti.