Japonya, depremde hayat kurtaracak yapay zeka sistemini devreye aldı

13 Ağustos 2024 17:43 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 17:43

Japonya, dünya üzerindeki en aktif sismik bölgelerden biri olup, sık sık yaşanan depremler ülkenin en büyük sorunları arasında yer alıyor.

Japonya'nın bulunduğu Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki konumu nedeniyle, her yıl binlerce küçük ve orta şiddette deprem meydana geliyor. Büyük depremler ise ortalama olarak her birkaç yılda bir yaşanıyor ve ciddi hasarlara yol açabiliyor. Japonya'da bu sık depremler, halkın ve hükümetin deprem hazırlıkları konusunda oldukça bilinçli olmasını sağlıyor.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KAMERALAR, TOKYO'YA YERLEŞTİRİLDİ

Son olarak başkent Tokyo'da, büyük depremler sırasında müdahaleyi hızlandırmak ve afet esnasında meydana gelebilecek yangınlarla bina çökmelerini hızlıca tespit etmek amacıyla yapay zeka sisteminden yararlanılan kameralar kullanılmaya başlandı.

Kyodo News'in haberine göre, Tokyo Metropol Valiliğinden yetkililer, yüksek çözünürlüklü kameraların, Valilik binası, Tokyo Körfezi yakınlarındaki bir köprü ve şehrin batısında belirlenen noktalara yerleştirildiğini bildirdi.

Yapay zeka destekli sistemin, duman veya yapılarda meydana gelen hasarı belirlemek için kamera görüntülerini incelediğini belirten yetkililer, kameralarla kuvvetli depremlerde müdahaleyi hızlandırmayı ve afet esnasında meydana gelebilecek yangınlarla bina çökmelerini hızlıca tespit edebilmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Yetkililer, sistemin, afete daha hızlı müdahale edebilmeleri için polis ve itfaiye gibi ilgili kurumlara anlık bilgi sağlama kapasitesine de sahip olduğunu vurguladı.