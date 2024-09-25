Japonya’dan tüm bilgisayar kullanıcılarının dikkatini çeken süper cihaz: Fugaku Next’in öne çıkan özellikleri belli oldu!

25 Eylül 2024 00:13 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 00:15

Japonya, benzeri olmayan bir süper bilgisayar inşa etmeye hazırlanıyor. Japonya'nın, halihazırda dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarından biri olan Fugaku'yu daha da ileri taşıyarak, zetta sınıfında bir süper bilgisayar olan Fugaku Next'i inşa etme hedefiyle büyük bir adım attığı ortaya çıktı.

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Teknolojik hamleleriyle öne çıkan Japonya​ yeni bir devrime hazırlanıyor. Fugaku Next adlı ürün, saniyede zettaFLOPS seviyesinde işlem yapabilme yeteneğiyle, mevcut en hızlı süper bilgisayarlardan bin kat daha hızlı olacak. Bu devasa işlem gücü, daha önce çözülemeyen bilimsel sorunlara çözüm bulunmasına, yeni materyallerin keşfedilmesine ve yapay zeka​ gibi alanlarda çığır açıcı gelişmelere imkan tanıyacak.

FUGAKU NEXT'İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Bu denli güçlü bir süper bilgisayar, iklim değişikliği, yeni ilaçların geliştirilmesi, malzeme bilimi ve evrenin sırlarının çözülmesi gibi kritik alanlarda yürütülen araştırmalara önemli katkılar sağlayacak.

Fugaku Next projesi, sadece bilimsel alanda değil, aynı zamanda Japonya ekonomisine de önemli katkılar sağlayacak. Proje kapsamında yapılan yatırımlar, yeni iş imkanları yaratacak ve ülkenin teknoloji sektörünü güçlendirecek.

ABD'nin Frontier süper bilgisayarından çok daha güçlü olmayı hedefliyor. Fugaku Next, süper bilgisayar teknolojilerindeki küresel rekabette Japonya'ya önemli bir avantaj sağlayacak.

İLK ZETTA SINIFI OLACAK

Sciencealert’te yer alan habere göre ise bu yeni süper bilgisayar, dünyadaki ilk zetta sınıfı süper bilgisayar olacak. Zetta sınıfı, saniyede zettaFLOPS seviyesine ulaşabilen bir makineyi ifade ediyor. FLOPS (saniyede yapılan kayan nokta işlemleri), bir sistemin ne kadar hızlı hesaplama yapabildiğini ve sorunları çözebildiğini gösteriyor.

MEVCUTTAN BİN KAT DAHA HIZLI!

ABD'de birkaç yıl önce kullanılan Frontier süper bilgisayarı, saniyede 1.1 exaFLOPS (1.1 kentilyon işlem) hızı göstermişti. ZettaFLOP ise bu seviyeyi binle çarparak sekstilyon işlem kapasitesine (1.111111111111111111111) ulaşmayı hedefliyor.

2030'DA DEVREYE GİRMESİ HEDEFLENİYOR

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT), bu yeni makinenin inşasına 2025 yılında başlanacağını duyurdu. Plan, Fugaku Next’in 2030 yılında devreye alınması ve bu proje için hükümetin 110 milyar Japon Yeni (yaklaşık 780 milyon ABD Doları) bütçe ayırması yönünde.

Yeni süper bilgisayar, mevcut Fugaku’nun görevlerini devralırken çok daha yüksek bir işlem gücüne sahip olacak. MEXT tarafından yayımlanan resmi proje bilgileri, yapay zeka konusuna da özel bir vurgu yapıyor.

Özellikle generative AI (üretici yapay zeka) araçlarının işlemlerini gerçekleştirmek oldukça zorlu bir süreçtir ve Fugaku Next, bu alanda önemli bir atılım yapabilir.

Yeni zetta sınıfı makine, çok daha fazla veri üzerinde eğitim alarak daha hızlı, daha ayrıntılı ve daha doğru sonuçlar üretebilecek. Her şey planlandığı gibi giderse, altı yıl içinde yeni bir süper bilgisayar standardı hayata geçecek.