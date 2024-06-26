Jüpiter atmosferinin üst kısmında karmaşık yapılar bulundu! Bilim insanları hayrete düştü

26 Haziran 2024 15:02 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 15:02

Bilim insanları, James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak, Jüpiter'in ikonik "Büyük Kırmızı Leke"sinin üzerindeki bölgeyi gözlemleyerek daha önce görülmemiş çeşitli özellikleri keşfetti. Bu bölgenin, çeşitli karmaşık yapılara ve faaliyetlere ev sahipliği yaptığı belirlendi.

JAMES WEBB'İN KIZILÖTESİ SENSÖRÜ, JÜPİTER'İN GÖZLEMLENMESİNİ KOLAYLAŞTIRDI

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), yaptığı açıklamada Jüpiter'in gece gökyüzündeki en parlak cisimlerden biri olduğunu ve açık bir gecede kolayca görülebildiğini belirtti.

Gezegenin kutup bölgelerindeki parlak kuzey ve güney ışıklarının yanı sıra, Jüpiter'in üst atmosferinden gelen parıltı zayıf olduğundan yer tabanlı teleskopların bu bölgedeki ayrıntıları yakalayamadığını bildiren ESA, James Webb'in kızılötesi görüntüleme kabiliyetinin, bilim insanlarına Jüpiter'in "Büyük Kırmızı Leke"sinin üzerindeki üst atmosferini inceleme imkanı tanıdığını söyledi.

Normalde bölgeden yayılan ışığın Güneş ışığından kaynaklandığını belirten uzmanlar, Jüpiter atmosferinin üst kısmının şeklini ve yapısını değiştiren başka bir mekanizma olabileceğini aktardı.

FIRTINA, YER ÇEKİMİ DALGALARI OLUŞTURUYOR

Uzmanlar, fırtınanın yer çekimi dalgaları oluşturduğunu, bu dalgaların da atmosferin üst kısmına ulaşana kadar yukarı doğru hareket ettiğini ve tepeye ulaştığında da kırıldığını ifade etti.

Dalgaların kırılmasından çıkan enerjinin de atmosferin üst kısmının yapısını şekillendirdiğine işaret eden uzmanlar, elde edilen bulguların ESA tarafından geliştirilen Jüpiter'de yaşam sorularını cevaplamak üzere başlatılan Jüpiter Buzlu Uydu Kaşifi (JUICE) misyonuna yardımcı olacağını kaydetti.

JÜPİTER, ARAŞTIRMACILARI BİLE ŞAŞIRTTI

İngiltere'deki Leicester Üniversitesinden ekip lideri Henrik Melin, incelenen bölgeyi normalde "sıkıcı" olarak nitelendirdiklerini ancak düşündüklerinin aksine Jüpiter'in şaşırttığını bildirdi.

BÜYÜK KIRMIZI LEKE, DÜNYANIN 4 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Jüpiter üzerinde sürekli bir yüksek basınç bölgesi olan Büyük Kırmızı Leke, etrafındaki fırtınaların dinamik yatay hareketine karşı siklon biçimini korumayı başarıyor. İlk olarak 1664 yılında İngiliz gök bilimci Robert Hooke tarafından keşfedilen Büyü Kırmızı Leke, dünyanın 4 katı büyüklüğünde bir alanı kaplıyor.

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi için 2021'de fırlatılan Webb, uzaydaki en büyük gözlemevi olarak Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzaklıkta evrenle ilgili bilinmeyenleri araştırıyor.