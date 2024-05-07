KAAN ikinci uçuşunda nefesleri kesmişti... Yeni görüntüler geldi

07 May 2024 11:33 - Güncelleme : 07 May 2024 11:45

Hava kuvvetlerinin muharip uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan milli muharip uçak KAAN projesi tüm hızıyla devam ediyor. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen KAAN, İkinci uçuş da başarıyla tamamlandı.

İkinci uçuşunun gerçekleştiren KAAN, 14 dakika havada kalırken 10 bin feet irtifada 230 knot hıza ulaştı. İkinci uçuşun ardından test pilotları ve proje ekibi ile bir araya gelen SSB Başkanı Haluk Görgün, çok önemli mesajlar verdi.

"EVET HEYECANLIYIZ, AYNI ZAMANDA GURURLUYUZ"

Hem heyecanlı hem gururlu olduklarının altını çizen Görgün, "Türk havacılık tarihinin Türk savunma tarihinin önemli günlerinden bir tanesine daha şahitlik ettik. İnsanlı savaş uçağımız bugün ikinci uçuşunu yaptı, ilk uçuşunu 21 Şubat‘ta tamamlamıştı. İlk uçuşta uçuş öncesi planlanan uçuşu başarıyla gerçekleştirmişti. Bugün yine o ilk uçuş sonrası elde edilen veriler değerlendirildikten, analiz edildikten sonra ikinci uçuş hazırlıkları tamamlandı ve bu sabah da ikinci uçuşumuzu gerçekleştirdik" dedi.

"SONRAKİ UÇUŞLAR İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK"

Yine ilk uçuş gibi çok başarılı bir uçuş olduğunu belirten Görgün, "Bu uçuşta da alınan veriler tüm ekip tarafından değerlendirilecek ve sonraki uçuşlar için hazırlıklar devam edecek" ifadelerini kullandı.

YENİ BOYALI HALİ İLE İLK UÇUŞUNU YAPTI

Yeni boyalı haliyle ilk uçuşunu yapan KAAN'ın teknik özellikleri arasında şunlar yer alıyor: