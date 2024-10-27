KAAN'ı kimse durduramaz! Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağına yerli siber güvenlik kalkanı

27 Ekim 2024 16:38 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 16:41

Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN'ın siber güvenliğini Türk mühendisler sağlayacak. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, TUSAŞ'la birlikte KAAN'da kullanılan elektronik sistemlerin güvenliği için yerli siber güvenlik çözümlerinin geliştirildiğini belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayii alanında tartışmasız en öncü projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak​ (MMU) KAAN​, yalnızca hava kabiliyetleriyle değil, platform siber güvenliği alanında da önemli bir adım atıyor. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), KAAN'ın siber güvenliğini sağlamak üzere yerli mühendislik çözümlerini devreye alarak kritik bir görev üstlendi.

Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından STM​ Genel Müdürü Özgür Güleryüz, projedeki ilerlemelerle ilgili bilgi vererek, STM olarak KAAN'ın siber güvenliği konusunda çok aktif bir şekilde çalıştıklarını belirtti ve ekledi:

"Çünkü şunu unutmamak lazım. Bir savaş uçağı olsun bir savaş gemisi olsun giderek çok daha fazla elektronik sistemlerle donatılmaya başladı. Bu elektronik sistemlerde eğer siber güvenlik​ konusunda siz emin olmazsanız her zaman bir açık kapı bulunma ihtimali var."

KAAN'IN SİBER GÜVENLİĞİ DE YERLİ

Siber güvenlik alanında yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken STM, silah araç gereçlerin platform siber güvenliğinde de kritik rollere sahip ve TUSAŞ'la birlikte koordineli çalışmalar yaparak Milli Muharip Uçak KAAN'ı yerli sistem siber güvenlik ile donatıyor.

Her söylemlerinde "siber güvenlik olmazsa olmaz" dediklerini vurgulayan Güleryüz, savunmaya gerçekten bütüncül bir yaklaşımla bakmak gerektiğini belirtti. Teknolojinin hayatımıza çok fazla girdiğini dile getiren Güleryüz, "Hayatımıza giren teknoloji bir taraftan işimizi kolaylaştırırken bir taraftan bizi yeni tehditlerle karşı karşıya bırakıyor" dedi ve her türlü sensör haberleşme cihazının, siber güvenlik anlamında yeterli önlemler alınmazsa aslında yeni tehditler oluşturduğunu anlattı.

STM olarak savunma sanayi başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siber savunma merkezlerinin yapılması gibi veya emniyet için belli veri merkezlerinin yapılması gibi siber güvenlik anlamında ürün ve çözümler geliştirmeye çalıştıklarını dile getiren Güleryüz, şu bilgileri paylaştı:

"Ama bir taraftan kamuoyunu bilgilendirme görevini de üzerimize almaya çalışıyoruz. Siber güvenlik günümüzde de önemli, bundan sonra da çok daha fazla giderek önem kazanmaya başlayacak. O anlamda bizler kendi geliştirdiğimiz platformlarda sistemlerde mutlaka siber güvenliği dahil etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan siber güvenliğin hayatımızın bir parçası olduğunu bilmek ve her zaman temkinli olmamız gerekiyor. Buna karşılık yerli milli çözümlerle önlem alınması gerektiği hususunu her işte vurgulamaya çalışıyoruz."

KAAN'IN SİBER GÜVENLİĞİNDE ÇALIŞIYORLAR

Güleryüz, platformların siber güvenliğinin son derece önemli olduğunu vurguladı ve STM olarak KAAN'ın siber güvenlik konusunda çok aktif bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi. KAAN projesinde siber güvenlik konusunda yetkinliği olan başka firmalar olduğuna da dikkati çeken Güleryüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"TUSAŞ'la beraber son derece koordineli bir şekilde ilk tasarım aşamalarından itibaren siber güvenliği ilk başta göz önünde bulundurmanız lazım ki tasarımınızı bile ona göre yaptıktan sonra belli şeyleri giderebilmek çok kolay olmayacaktır. O yüzden biz projemizin başından beri belki TUSAŞ'ımızla beraber gayet koordineli bu konuda uzman diğer firmalarla birlikte çok aktif bir şekilde çalışıyoruz."