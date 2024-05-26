KAAN'ın F-35'ten en büyük farkını Ruslar açıkladı

26 May 2024 09:44 - Güncelleme : 26 May 2024 09:45

İlk uçuşunu 21 Şubat tarihinde gerçekleştiren Türkiye’nin 5. Nesil savaş uçağı KAAN, Rus basınının konusu oldu. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil KAAN’ın ABD tarafından üretilen F-35'lerden daha donanımlı bir savaş uçağı olduğu söylemişti.

10 TON MÜHİMMAT TAŞIYOR

F-35 kıyaslamaları gündemdeki yerini korurken Türkiye'nin seri üretimine hazırlandığı 5. nesil savaş uçağı KAAN'a ilişkin detaylı rapor Rus medyasından geldi. Tsn.ua tarafından yapılan incelemede, iki uçağın ekipman kapasitelerine dikkat çekilerek, KAAN'ın 10 ton mühimmat taşıdığını ve bu alanda rakibi F-35'ten 4 ton daha önde olduğu aktarıldı.

Haberde, KAAN'ın çift motorlu olması nedeniyle F-35'e kıyasla bu alanda da üstün olduğu ancak radar ve manevra kapasitesinin gelecek yıllarda ortaya çıkacağı belirtildi.

Türk ordusuna ilk etapta 20 adet KAAN’ın gireceği belirtilen haberde, Amerikan General Electric F110-GE-129 motoru kullanıldığı ve ilerleyen zamanlarda tamamen yerli motora dönüleceği kaydedildi.

GÖRÜNMEZLİK ÖZELLİĞİ

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) düzenlenen bir etkinlikte konuşan Temel Kotil, KAAN’ın farkını anlattı. Kotil şu ifadeleri kullanmıştı:

Görünmez tasarlamak için petabayt hafızası olan makine kullandık. Çünkü bunları analiz edebilmek için kocaman bir hafıza gerekli. Parayı verdik aldık. Böyle kompleks bir cihazı simüle etmek gerekiyorsa çok çekirdek gerekiyor. 50 bin çekirdek dediler paraya kıydık aldık. Toplamda 100 bin çekirdek var analiz yapabilmek için. Kullanılan yazılım en son yazılım. İmalat kompozit ve bütün gövdesi kompozit.

FARKIMIZ BU!

"Türkiye'nin farkı bu. Biz bunu TUSAŞ'da özellikle KAAN'da gördük. Eğer genç arkadaşları yeterince bir araya getirebiliyorsanız, onlara imkan verebiliyorsanız onlar devrim yapıyorlar ve sonuçta KAAN çıkıyor. KAAN 5'inci nesil bir savaş uçağı. F-16, Eurofighter, Rafael, Su-35 bunlar 4'ncü, 4,5 nesil uçaklar. Bu uçakların özü hava savaşında it dalaşı yaparlar yakın giderler ve biri öbürünü vurmaya çalışır, diğeri de atılan füzeden kurtulmaya. Genelde 20 milimetre top olur ve kaçmaya çalışır."

"Amerika'daki dergi Türk'ler bunu nasıl yapar? Midemiz bulandı gibi. Yakıştıramıyor yani. Niye bu çok komplike bir uçak. Üzerinde bir sürü analitik dağılımlar var. F-16 ve Eurofighter'da basit, bunda birçok bilgisayar var. Çünkü bunda yapay zeka var, sensörler var ondan dolayı. Birçok yayında şunu gördünüz 'evet bitirmediler ama buraya kadar geldiyseler bitirirler.