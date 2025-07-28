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 | Banu İriç

Kadınlara özel flört uygulaması hacklendi: Binlerce kişisel veri ortalığa saçıldı

Tea , resmi adıyla Tea Dating Advice olarak bilinen flört uygulamasına siber saldırı sonrası yüzlerce selfie ve kimlik fotoğrafı ortalığa saçıldı.

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Kadınlara özel flört uygulaması hacklendi: Binlerce kişisel veri ortalığa saçıldı
KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 19:02

Viral olan flört uygulamasına yönelik sonrası yüzlerce ve kimlik fotoğrafı internette dolaşıma girdi.

Kadınlara özel flört uygulaması hacklendi: Binlerce kişisel veri ortalığa saçıldı

VERİ SIZINTISI KULLANICILARI KORKUTTU

Son dönemde popüler olan Tea uygulaması, büyük bir veri sızıntısıyla gündemde. Şirketin cuma günü yaptığı açıklamaya göre, platform siber saldırıya uğradı ve hackerlar 72 bin görsele erişim sağladı.
Çalınan görseller arasında, kullanıcıların hesap doğrulaması için gönderdiği 13 bin selfie ve kimlik fotoğrafı da bulunuyor. Kalan 59 bin görsel ise gönderiler, yorumlar ve doğrudan mesajlardan alınmış.

Kadınlara özel flört uygulaması hacklendi: Binlerce kişisel veri ortalığa saçıldı

SALDIRI, UYGULAMANIN VİRAL OLMASININ HEMEN ARDINDAN GELDİ

Veri ihlali, Tea'nin Apple App Store’da en popüler ücretsiz uygulama haline geldiği haftanın hemen ertesinde yaşandı. Uygulama henüz yeni popüler olmuşken, bu büyüme siber korsanların da dikkatini çekmiş görünüyor.
404 Media’nın haberine göre, saldırının ardından 4chan platformundaki bazı kullanıcılar, ele geçirdikleri Tea veritabanından selfie ve kişisel verileri paylaşmaya başladı.

TEA: "SADECE ESKİ KULLANICILAR ETKİLENDİ"

Uygulama yönetimi, sızıntıdan sadece Şubat 2024 öncesinde kaydolmuş kullanıcıların etkilendiğini, e-posta ya da telefon numarası gibi iletişim bilgilerinin ise sızdırılmadığını belirtti.
Şirket, “Üçüncü taraf siber güvenlik uzmanlarıyla birlikte çalışıyoruz. Sistemlerimizi korumak için gece gündüz çalışıyoruz,” diyerek güvenlik açıklarının giderildiğini ve yeni önlemler alındığını duyurdu. Ancak olayın yankısı kolay kolay dinecek gibi görünmüyor.

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ETİKETLER
#kişisel veriler
#siber saldırı
#selfie
#veri sızıntısı
#güvenlik açıkları
#Tea
#Teknoloji
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