Kahve inşaat malzemesi oluyor! Bilim dünyasından tarihi buluş

01 Ocak 2025 10:06 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 10:06

Avustralyalı araştırmacılar, kahve atıklarını 350 °C'de piroliz işleminden geçirerek betonu yüzde 30 daha güçlü hale getiren bir yöntem geliştirdi. Bu teknikle organik atıkların çevresel etkilerini azaltırken doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir inşaat malzemelerinin geliştirilmesine katkı sağlanacağı belirtiliyor.

Avustralyalı araştırmacılar, beton​ karışımına işlenmiş ve kömürleştirilmiş kahve telvesi ekleyerek, betonun yüzde 30 daha güçlü hale getirilebileceğini keşfetti. Science Alert sitesinin haberine göre, geliştirilen bu zekice tarif aynı anda birçok sorunu çözebilir.

Her yıl dünya genelinde 10 milyar kilogram kahve atığı üretiliyor ve bunların çoğu çöpe gidiyor. RMIT Üniversitesi'nden mühendis Rajeev Roychand, "Organik atıkların bertaraf edilmesi, metan ve karbondioksit gibi büyük miktarda sera gazı salınımına neden olarak iklim değişikliğine katkıda bulunuyor. Bu da çevresel bir sorun teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASINA YARDIMCI OLABİLİR

Küresel olarak gelişen inşaat piyasasıyla birlikte, kaynak yoğun betona olan talep de giderek artıyor ve bu da bir dizi çevresel soruna yol açıyor. Mühendis Jie Li, "İnşaat sektörünün hızla artan taleplerini karşılamak için dünya çapında doğal kumun (genellikle nehir yataklarından ve kıyılarından alınan) sürekli olarak çıkarılması çevre üzerinde büyük bir etkiye sahiptir" bilgisini paylaştı.

Kaynakların sınırlı olması ve kum madenciliğinin çevresel etkileri nedeniyle sürdürülebilir bir kum arzının sağlanmasında kritik ve uzun süreli zorluklar bulunduğunu belirten Jie Li, "Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla, organik atıkları çöplüklerden uzak tutabilir ve kum gibi doğal kaynaklarımızı daha iyi koruyabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

KAHVE ATIKLARINI 350 DERECENİN ÜZERİNDE ISITTILAR

Organik ürünler, betonun dayanıklılığını zayıflatan kimyasallar sızdırdığı için doğrudan betona eklenemez. Bu nedenle, ekip düşük enerji seviyeleri kullanarak kahve atıklarını oksijensiz ortamda 350 °C üzerinde ısıttı.

Piroliz olarak adlandırılan bu işlemde organik molekülleri parçalayarak, betonun çimento matriksine bağlanabilen gözenekli, karbon açısından zengin bir kömür olan biyokömürü oluşturuluyor. Roychand ve meslektaşları, kahve telvesini 500 °C'de pirolizlemeyi de denedi ancak elde edilen biyokömür parçacıkları o kadar güçlü olmadı.

Araştırmacılar, çimento ürünlerinin uzun vadeli dayanıklılığını değerlendirmeleri gerektiği konusunda uyardı. Şu anda hibrit kahve-beton karışımının donma/çözülme döngüleri, su emilimi, aşınma ve diğer birçok strese karşı nasıl performans gösterdiğini test ediyorlar. Ekip ayrıca ahşap, gıda atıkları ve tarımsal atıklar da dahil olmak üzere diğer organik atık kaynaklarından biyokar oluşturmak için çalışıyor.

RMIT mühendisi Shannon Kilmartin-Lynch, "Araştırmamız henüz erken aşamalarda. Ancak bu heyecan verici bulgular çöp sahasına giden organik atık miktarını büyük ölçüde azaltmak için yenilikçi bir yol sunuyor" dedi ve ekledi:

Çalışmanın detayları Journal of Cleaner Production dergisinde yayımlandı.