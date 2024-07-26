Kamala Harris'li kayıp ilanı viral oldu! Gerçek 2019 yapımı Control oyununda ortaya çıktı

26 Temmuz 2024 15:43 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 15:43

ABD'de Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi ve yardımcısı Kamala Harris'in Demokrat Parti'nin olası başkan adayı olarak öne çıkmasıyla, Harris yeniden gündeme geldi. Ancak bu kez dikkat çeken konu, Harris'in video oyunu Control'deki sürpriz fotoğrafı oldu.

Remedy Entertainment'ın 2019 yapımı aksiyon-macera oyunu Control'de, oyunun merkezinde yer alan The Oldest House adlı transdimenyonal Brutalist ofis bloğunun bir köşesindeki beyaz tahtada, kayıp bir FBI çalışanı olan Jane Farland'ın resmi bulunuyor.

KAMALA HARRIS GÖRÜNTÜSÜ, CONTROL OYUNUNDAN ÇIKTI

İlginç olan ise Photoshop ile düzeltilmiş gözler dışında Jane Farland'ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tıpatıp benzemesi. İki fotoğraf arasında "hık demiş burnundan düşmüş" sözünü akıllara getirecek derecede benzerlik bulunuyor.

Eurogamer.net'in haberine göre, Harris'in video oyun karakteri olarak yer aldığına dair spekülasyonlar daha önce de gündeme gelmişti. Hatta bu konu beş yıl önce Reddit'te tartışılmıştı. Harris'in olası başkan adaylığı ile bu görüntü yeniden vatandaşların ilgi odağı oldu.

CONTROL YAPIMCISI REMEDY, KONUYLA İLGİLİ YORUM YAPMIYOR

Gazeteci Stephen Totilo, son Game File bülteninde bu gizemi çözmeye çalıştı. Totilo, resmin Control oyununun Central Executive merkezinde bir asansör yakınındaki beyaz tahtada bulunduğunu belirledi. Ancak Totilo, Harris'in oyunda görünmesini Remedy'ye sorduğunda hiçbir cevap alamadığı bildirildi.

Öte yandan resmin arkasındaki gerçek hikaye ise muhtemelen oldukça sıradan. Oyundaki görüntünün, Harris'in ABD Senatörü olduğu zamandan üzerinde oynanmış bir fotoğrafı olduğu tahmin ediliyor.

ABD hükümeti materyalleri genellikle kamu malı olduğu için, Remedy'nin "takım elbiseli ABD federal çalışanı" arayışında Harris’in fotoğrafını kullandığı düşüncesi kulağa mantıklı geliyor. Ufak bir göz rötuşu ile resmin oyunda kullanılmaya uygun hale geldiği düşünülüyor.