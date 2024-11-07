Kamerası en iyi telefonlar belli oldu: İki marka, yarışta öne çıktı

07 Kasım 2024 16:06 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 16:08

Akıllı telefonların kamera performansını değerlendiren DXOMARK platformu, 2024 yılının en iyi kameraya sahip telefonlarını sıralayarak bu alanda öne çıkan modelleri belirledi. Toplamda 20 modelin yer aldığı listede Huawei ve Google yarışta öne çıktı. İşte kamerası en iyi telefonlar.

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Akıllı telefon kameraları her geçen gün gelişmeye devam ederken, birçok kullanıcı fotoğraf ve video çekimleri için profesyonel kameralar yerine telefonlarını tercih ediyor. DXOMARK da bu alanda en iyi performansı sunan akıllı telefon modellerini listeledi. İşte en iyi kameralı telefonlar listesi.

Özellikle "amiral gemisi" denilen, donanımsal anlamdaki performansı üst düzey ve fiyatı da pahalı olan telefon modelleri, sundukları fotoğraf ve video kalitesiyle hemen hemen profesyonel kameralarla yarışır halde. Bu da birçok kullanıcıyı fotoğraf ve video çekimlerinde profesyonel fotoğraf makineleri yerine akıllı telefonları tercih etmeye yöneltiyor.

En iyi fotoğraf çeken telefonlar, mobil cihazları kamera performansına göre puanlayarak kullanıcılara yol gösteren ünlü derecelendirme platformu DXOMARK tarafından paylaşılan bir listeyle belli oldu. Buna göre, en iyi kameraya sahip telefonlar listesinde tam 20 model mevcut.

HUAWEİ, EN İYİ KAMERALI TELEFONLAR LİSTESİNDE 1 NUMARA

DXOMARK listesinde zirveyi Huawei Pura 70 Ultra kaptı. Telefonu inceleyen ekip tarafından kamera performansı 163 puan almaya hak kazanan Çinli akıllı telefon, Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargosu altında olmasına rağmen fotoğraf, zoom ve video gibi kriterlerde etkileyici bir performans gösterdi.

Listenin ikinci sırasında, Google'ın Pixel 9 Pro XL modeli 158 puanla yer aldı. Onu Honor Magic 6 Pro, iPhone 16 Pro Max ve iPhone 16 Pro takip etti. En iyi kameralı telefonlar listesinin ilk 6'ncı sırasında Huawei Mate 60 Pro+ yer alırken, Oppo Find X7 Ultra, P60 Pro ve iPhone 15 Pro Max de peşinden geldi.

KAMERASI EN İYİ TELEFONLAR LİSTESİNİN