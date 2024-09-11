Kamu alımlarında yapay zeka dönemi başlıyor! İş süreçleri değişecek

11 Eylül 2024 13:57 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 13:58

HAVELSAN, geliştirdiği MAIN Yapay Zeka Platformu ile Kamu İhale Kurumu'nun iş süreçlerinde teknolojik yenilik sağlayacak. Bu stratejik ortaklık, kurumun hizmet kalitesini artırmayı, süreçleri hızlandırmayı ve veri yönetimini sistematik hale getirmeyi hedefliyor.

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HAVELSAN, kamu sektöründe çığır açacak bir adım atıyor. Şirket, geliştirdiği MAIN Yapay Zeka Platformu ile Kamu İhale Kurumu'nun iş süreçlerine teknolojik bir yenilik getirecek. İki kurum arasında imzalanan sözleşme ile kurumun iş süreçlerinde yapay zekanın sağladığı özelliklerden yararlanılması hedefleniyor.

KAMU ALIMLARINDA YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Bu stratejik ortaklık, Kamu İhale Kurumu'nun uygulamalarında hizmet kalitesini artırmayı, idari süreçlerini hızlandırmayı, veri yönetim ve raporlama işlemlerini daha sistematik hale getirmeyi amaçlıyor. Yapay zeka teknolojik altyapılarının kurum teknoloji kültürüne kazandırılması da hedefler arasında.

Bu kapsamda; kurum sunucularında on-premise (kurum içindeki fiziksel sunucular üzerinde kurulum ve işletim) olarak çalışacak MAIN Yapay Zeka Platformu ile verilerin sınıflandırılması, özetlenmesi, kurum dokümanları, verileri üzerinde akıllı arama ve dijital asistan olarak hizmet verilmesi sağlanacak.

Kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenmiş çözüme uygun olan büyük veri uygulamaları ve araçları kurulacak. Ayrıca İş Zekası Platformu da devreye alınacak.

HAVELSAN'IN YAPAY ZEKA PLATFORMU: MAIN

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yazılım mühendisliği alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 1982 yılında kurulan HAVELSAN, son zamanlarda tüm dünyada popüler hale gelen doğal dil işleme alanındaki yapay zeka modellerine alternatif olarak yerli ve milli bir çözüm geliştirdi.

"Üretken yapay zeka" olarak hizmet veren MAIN, "Çok Fonksiyonlu Yapay Zeka Ağı" olarak bilinen "Multifunctional Artificial Intelligence Network" ilk harflerinden oluşan MAIN ismiyle tanıtıldı. Bu terim aynı zamanda "ana" anlamına geliyor. İlk sürümü tamamlanan MAIN, kamu ve askeri kurumların yapay zekayı veri güvenliğini koruyacak şekilde kullanabilmesi amacıyla geliştirildi.

MAIN, şu anda piyasada mevcut olan tüm modellerin temel özelliklerine sahip. Bunlar arasında verilen metnin ve içeriğin saniyeler içinde özetlenmesi, açık kaynaklı verilerden bilgi getirebilmesi, kod yazabilmesi ve tüm bu fonksiyonları çeşitlendirebilmesi yer alıyor.

Öte yandan HAVELSAN, MAIN'i kapalı kutu olarak kullanıcılarına sağlayarak, veri kaçağı ya da buradaki anlamlandırılmış verilerin herhangi bir yerde kullanılmasının önüne geçiyor. MAIN'in ilk sürümü, metin odaklı fonksiyonlar üzerinde duruyor. Sonraki sürümlerde görüntü ve ses işleme özellikleri eklenecek.