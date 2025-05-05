Kamuoyundan gizlenen dev proje: İnsanlığın yok oluşuna hazırladılar

Eski bakan yardımcısı Catherine Austin Fitts, yıllarca kamu denetiminden gizlenen milyarlarca dolarlık harcamaların insanlık yok oluş tehlikesine karşı hazırlanan gizli üsler ve yeraltı şehirlerine aktarıldığını iddia etti. Fitts'e göre bu yapılar, yalnızca yer altında değil, okyanusların altında bile var.

ABD'de 1989–1990 yılları arasında İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı’nda bakan yardımcılığı yapan Catherine Austin Fitts, hükümetin yıllardır gizli yeraltı şehirleri ve üsleri inşa ettiğini ve bunun için astronomik bütçeler harcandığını öne sürdü. Fitts’e göre bu yapılar, insanlığın yok oluş riski taşıyan bir senaryoyla karşılaşması durumunda kullanılmak üzere hazırlandı.

KAMUOYUNDAN GİZLENEN DEV PROJE

Fitts, bu dikkat çekici açıklamaları eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'ın YouTube kanalında yaptı. ABD’nin ekonomik ve askeri alanlarda kamuoyundan gizlenen dev projeler yürüttüğünü öne süren Fitts, Michigan Eyalet Üniversitesi’nden ekonomist Mark Skidmore’un 2017’de yayımladığı 21 trilyon dolarlık “yetkisiz harcama” raporuna dayandı. Rapora göre, 1998 ile 2015 yılları arasında Savunma Bakanlığı ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı bünyesinde devasa miktarda bütçe, kamu denetimi dışında harcandı.

170 GİZLİ TESİS VAR İDDİASI

Catherine Austin Fitts, bu dev bütçenin önemli bir kısmının ABD genelinde inşa edilen gizli yeraltı üsleri ve ulaşım sistemlerine aktarıldığını iddia etti. “Olağanüstü sayıda yeraltı üssü ve sözde ulaşım sistemi inşa ettik” diyen Fitts, bu projelerin gizlilikle yürütüldüğünü ve yerlerinin kamuoyundan özenle saklandığını söyledi.

İki yıl süren kişisel araştırmaları sonucu yalnızca ABD toprakları içinde en az 170 gizli tesisin varlığına dair bulgulara ulaştığını belirten Fitts, bazı yapıların okyanus altlarına kadar uzandığını da iddiaları arasında dile getirdi.

Carlson’ın bu yeraltı yapıların amacına yönelik sorusunu yanıtlayan Fitts, “Bence bu üsler, insanlığın büyük bir felaket ya da yok oluş tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği zamanlarda kullanılmak üzere inşa edildi,” ifadelerini kullandı. Ayrıca bu gizli yapıların hükümetin olası “uzay programları” gibi stratejik projeleri için de altyapı oluşturduğunu düşündüğünü dile getirdi.