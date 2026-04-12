Kanada, 6. nesil savaş uçağı projesi GCAP’a katılmak istiyor

Kanada, yeni nesil savaş uçağı geliştirme programlarından biri olan Global Combat Air Programme (GCAP) için girişimlerini hızlandırmış durumda. İngiltere, İtalya ve Japonya’nın yürüttüğü projeye dahil olmak isteyen Ottawa yönetimi, ilk aşamada “gözlemci” statüsü elde etmeyi hedefliyor.

Financial Times’ın, konuya yakın üç farklı kaynağa dayandırdığı habere göre Kanada, GCAP kapsamında yürütülen çalışmalara daha yakından erişebilmek için diplomatik temaslarını artırdı. “Gözlemci” statüsü elde edilmesi halinde Kanada, projenin bazı gizli teknik ve stratejik detaylarına erişim sağlayabilecek.

Bu statü, ilerleyen aşamalarda Kanada’nın programa hem alıcı hem de ortak geliştirici olarak katılmasının önünü açabilir.