Kanada'nın sunucuları kevgire dönmüş! 5 yıl süren büyük sızıntı

31 Ekim 2024 10:23 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 10:23

Kanada İletişim Güvenliği Kurumu'nun (CSE) raporuna göre, Çin'in devlet destekli hackerları son beş yılda Kanada'daki en az 20 federal kuruma sızarak siyasi ve ticari bilgi hırsızlığı gerçekleştirdi. Ayrıca Rusya, İran ve Hindistan gibi ülkelerin de Kanada'yı hedef aldığı belirtildi.

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Kanada İletişim Güvenliği Kurumu (CSE), ülkenin 5 yıl boyunca Çinli hackerların hedefinde olduğunu açıkladı. CSE'nin yayımladığı siber güvenlik raporuna göre, Çin'in devlet destekli hackerları, Kanada'daki en az 20 federal kurumun sistemlerine sızmayı başardı. Bu saldırılar, özellikle siyasi ve ticari bilgi hırsızlığı için yapılmış.

5 YILLIK SİBER TEHDİT

CSE raporunda, Çin'in siber saldırılarının diğer ülkelerden gelen saldırılardan farklı olduğu vurgulanıyor. Hackerlar, Kanada'nın gizli bilgilerine erişip ticari sırları ele geçirmeyi amaçlamış. Raporda, bu saldırıların "casusluk" ve "ulusötesi baskı" gibi hedefler güttüğü belirtiliyor.

SUNUCULARA SIZAN SADECE ÇİN DEĞİL

Raporda dikkat çeken bir diğer detay ise Kanada'nın sadece Çin değil, Rusya, İran ve Hindistan gibi ülkelerden de gelen tehditlerle karşı karşıya olduğu. Hindistan, özellikle Sih aktivist Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesinin ardından Kanada'da siber saldırı düzenleyen ülkeler arasında yer aldı.

VERİLER ÇALINDI, GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Çinli siber saldırganların, Kanada'da ticari açıdan hassas verilere ulaştığına dair güçlü kanıtlar bulunuyor. CSE'ye göre, bu saldırılar iki ülke arasındaki diplomatik gerginlik dönemlerinde artış gösterdi. Kanada, saldırılara karşı önlem alırken, sızmaların engellendiğini duyurdu. CSE, ekonomik ilişkilerde yaşanabilecek gerilimlerin yeni siber saldırılara zemin hazırlayabileceğini belirtti.