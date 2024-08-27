Kanser tespitini kolaylaştırmak için yapay zeka aracı geliştirildi: Erken teşhiste yeni dönem başlıyor

27 Ağustos 2024 16:41 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 16:45

İnsanlık tarihinde geçmişten beri en kötü hastalıklarından biri olarak kabul edilen kanser, tespiti günümüzde önemli ölçüde gelişmiş olsa da tam ve kesin bir teşhis her zaman mümkün olmayabiliyor. Bilimsel araştırmalara göre, erken evredeki kanser hücrelerini tespit etmek oldukça zor çünkü bu hücreler normal hücreler çok benzerler ve sayıca azdırlar.

KANSER TESPİTİ İÇİN DEVRİM NİTELİĞİNDE ÇALIŞMA

Çin ve İspanya'dan araştırmacılar, kanser ve viral enfeksiyonlarla savaşta devrim niteliğinde bir adım attı. "AINU" isimli yeni yapay zeka aracı, hücre çekirdeğinin derinliklerine inerek, hastalıkların izini sürebilecek kadar hassas bir gözlem yeteneğine sahip. Bu teknoloji, bir insan saçının genişliğinden 5 bin kat daha küçük değişiklikleri bile tespit edebiliyor.

Araştırma, bilim dünyasının prestijli dergilerinden "Nature Machine Intelligence"da yayımlandı ve İspanya'daki Genom Düzenleme Merkezi (CRG), Donostia Uluslararası Fizik Merkezi (DIPC), Bask Bölge Üniversitesi (UPV/EHU), Biskay Biyofizik Vakfı (FBB) ile Çin'in Güney Tıp Üniversitesi'nden gelen bilim insanlarını bir araya getirdi.

Araştırmacılar, farklı durumlardaki birçok hücre çekirdeğinin nano çözünürlüklü görüntülerini AINU'ya yükledi. Daha sonra yapay zeka aracı, görüntüler arasında karşılaştırma yaparak kanser hücreleri ile viral enfeksiyonları tespit edebilir hale getirildi.

"HÜCRE ÇEKİRDEĞİNDEKİ EN KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER ANINDA GÖRÜLÜYOR"

Makalenin yazarlarından Bask Bölge Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka Bölümü'nde araştırma görevlisi Ignacio Arganda Carreras, doktorların dışarıdan görülebilir semptomlar ya da vücutta gözlemlenen daha büyük değişikliklere dayanarak teşhis koyduğunu ancak bu yöntemle enfeksiyon tespitinin zaman aldığını aktardı. AINU sayesinde ise hücre çekirdeğindeki en küçük değişiklikleri hemen görebildiklerini vurguladı.

TEK SEFERDE YALNIZCA BİRKAÇ HÜCREYİ ANALİZ EDEBİLİYOR

Bununla birlikte AINU, hücre çekirdeğindeki kanser ve enfeksiyon tespitini kolaylaştırsa da bu süreçte bazı engeller de yok değil. Ekip, yapay zeka aracının kullanılmasında bazı ekonomik ve teknik engeller olduğunu belirtti.

Bu engellerin başında, AINU'da kullanılan nano çözünürlükteki görüntülerin elde edilmesinin oldukça maliyetli bir işlem olması yer alıyor. Ayrıca yapay zeka aracı tek seferde yalnızca birkaç hücreyi analiz edebiliyor ve bu da tanı koyma hızını düşüren bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.