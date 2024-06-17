Kâr amacı gütmeyen OpenAI çark etti! Sam Altman'ın yeni planı ortaya çıktı

17 Haziran 2024 15:29 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 15:42

ChatGPT ve DALL-E gibi üretici yapay zeka (YZ) uygulamalarının geliştiricisi olan OpenAI, kâr amacı gütmeyen bir şirket olarak kuruldu ve hâlâ da öyle olmaya devam ediyor. Ancak bu durum ileride değişebilir.

The Information'ın haberine göre OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, şirketin yönetim yapısını değiştirerek, kâr amacı gütmeyen yönetim kurulunu tırpanlayıp firmayı kâr amacı güden bir işletmeye çevirmeyi düşündüğünü bazı hissedarlara söyledi.

OPENAI YENİ DÖNEMDE 'B-CORP' ŞİRKETİ OLABİLİR

Altman'ın, OpenAI'ın bir B-Corp olarak adlandırılacağı ve yalnızca kâr elde etmeye odaklanacağı bir seçeneği değerlendirdiği belirtildi.

Benefit Corporations ifadesinin kısaltılmışı olan B-Corp, "dünyaya faydalı şirketler" için kullanılan bir tabir. Fayda şirketi, amaçları toplum üzerinde olumlu bir etki oluşturmak olan, kâr amacı güden bir kurumsal varlık türü olarak biliniyor.

OpenAI, 'B-Corp' olursa kâr amacı gütmeyen yönetim kurulu tarafından kontrol edilmeyecek. Ancak kâr amacı güderken bile varlığının ve gelecekteki kararlarının toplum üzerinde etkilerini de dikkate alacak (en azından almak zorunda kalacak).

The Information, yeniden yapılandırma tartışmalarını aktardığı haberinde "Altman ile yönetim kurulu arkadaşlarının nihayetinde farklı bir yaklaşım benimsemeye karar verebileceklerini" de belirtti.

OpenAI, Reuters'in haberle ilgili sorusuna cevap olarak, "Herkese fayda sağlayan bir yapay zeka oluşturmaya odaklanmaya devam ediyoruz. Kâr amacı gütmeyen kuruluş misyonumuzun temelini oluşturuyor ve var olmaya devam edecektir." dedi.