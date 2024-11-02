Kargalar da kinci çıktı! Öfkelenince hepsi aynı şeyi yapıyor

02 Kasım 2024 10:05 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 10:07

Kin tutmak sadece insanlara özel bir durum diye düşünüyor olabilirsiniz, ancak yanılıyorsunuz. Üstün zekaları ve hafızaları ile bilim insanlarının daima dikkatini çeken kargalar da kinci çıktı. Üstelik öfkeleri ne bayramda ne seyranda bitiyor. Tam 17 yıl boyunca kin tutabiliyorlar.

Zekalarıyla uzun zamandır kuş türleri arasında en ileri düzeyde kabul edilen kargaların yüzleri tanıma konusunda da oldukça başarılı oldukları tespit edildi. Yeni bir araştırmaya göre kargalar, kendilerini kızdıran veya tehdit eden kişilere karşı 17 boyunca kin tutabiliyor.

Çalışma, Washington Üniversitesi'nden çevre bilimci Profesör John Marzluff'un 2006 yılında korkutucu bir maske takarak yedi kargayı bir ağ ile yakalamasıyla başladı. Marzluff, kargalara herhangi bir zarar vermedi ve bacaklarına kimliklerini belirten bir halka takarak onları serbest bıraktı.

KARGALAR, ÖFKELENİNCE 'AZARLIYOR'

Profesör Marzluff, New York Times'a yaptığı açıklamada, kendisinin ve asistanlarının sonraki yıllarda kampüste dolaşırken bazen maskeyi taktıklarını, kampüste yaşayan kargaları beslediklerini ve kargaların tepkilerini kaydettiklerini belirtti.

Bir keresinde Marzluff, karşılaştığı 53 kargadan 47'sinin kendisine agresif azarlama sesleriyle karşılık verdiğini söyledi. Marzluff, karga sayısının yakalanan orijinal gruptan çok daha fazla olduğunu ve kargaların tehditkâr insanları ebeveynlerinden ve akrabalarından tanımayı öğrendiklerini belirtti.

2013 yılında en agresif cıvıldamaların sayısı zirve yaptı ve Eylül 2023'te yani deneyin başlamasından 17 yıl sonra yapılan bir yürüyüş sırasında hiç azarlama sesleri kaydedilmedi.

Çalışmanın bir parçası olarak, araştırma ekibinin üyeleri, ABD'nin o dönemdeki başkan yardımcısı Dick Cheney'yi andıran 'nötr' bir maske de kullandı. Cheney maskesini takanlar kargalara herhangi bir zarar vermeden onları besledi ve bu kişiler, kuşlardan herhangi bir kötü muamele görmedi.

Deneyin başka bir bölümünde, öğrenciler Seattle çevresinde karga yakalarken farklı bir maske seti kullandı. Gönüllüler ise kargalar tarafından hangi maskelerin tehlikeli hangilerinin nötr olarak kabul edildiğini bilmeden bu maskeleri takmaları istendi. Tehlikeli maskelerden birini takan gönüllülerden Bill Pochmerski şöyle dedi:

"Kuşlar gerçekten gürültücüydü, sürekli bağırıyorlardı ve bu durumun genel bir şeyden dolayı olmadığını açıkça belliydi. Bana kızgın oldukları açıktı."