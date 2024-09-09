Kargo taşımacılığına 'yerli İHA' desteği: KORAL, TEKNOFEST'te yarışacak

09 Eylül 2024 13:55 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 13:58

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, geliştirdikleri kargo taşıma amaçlı insansız hava aracı KORAL ile TEKNOFEST'te birinci olmayı hedefliyor. Otonom uçuş ve 2 kilogram taşıma kapasitesine sahip KORAL, Adana'daki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergilenecek.

TEKNOFEST Akdeniz kapsamında teknoloji yarışmalarının en iyileri Antalya’da belli oldu!

TEKNOFEST Akdeniz kapsamında teknoloji yarışmalarının en iyileri Antalya’da belli oldu!

Adan'da Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, kargo taşımacılığına yeni bir soluk getirecek insansız hava aracı "KORAL" ile büyük bir yarışmaya hazırlanıyor. KAAN Teknoloji Kulübü'nün liderliğindeki genç yetenekler, geliştirdikleri İHA ile TEKNOFEST'te 1 numara olmayı hedefliyor.

KORAL'IN TEST UÇUŞU NİSAN AYINDA YAPILDI

On aylık zorlu bir geliştirme sürecinin ardından, KORAL'ın test uçuşu geçtiğimiz nisan ayında başarıyla gerçekleştirildi. Otonom uçuş özelliğine sahip olan İHA, operasyon bölgelerine kargo taşıması amacıyla tasarlandı ve taşıma kapasitesi olarak 2 kilogram ile öne çıkıyor.

Öğrenciler, KORAL'ı 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) çerçevesinde, 19-23 Eylül tarihlerinde Kahramanmaraş Türkoğlu Lojistik Merkezi'nde yapılacak Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması'nda sergileyecek. Final kalan öğrenciler, yarışmanın birincisi olmayı da planlıyorlar.

Finalde KORAL ile görev uçuşuna çıkacak olan KAAN Teknoloji Kulübü üyeleri, Adana'daki ödül töreninde zaferlerini kutlamak için sabırsızlanıyor.

Proje koordinatörü Görkem Kemal Ermurat, yaptığı açıklamada tasarım ve yazılımı kendilerine ait olan İHA'yla operasyon bölgelerine askeri mühimmat ve benzeri ekipmanların taşınmasını hızlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

KARGO MEKANİZMASI OTONOM OLARAK ÇALIŞIYOR

Aracın 4 motoruyla havada sabit kaldığını, tek motoruyla da yatay hareketini gerçekleştirdiğini belirten Ermurat, altındaki kargo mekanizmasının tam otonom bir şekilde çalıştığını sözlerine ekledi. "İHA istenilen konuma geldikten sonra kargo mekanizması asansör sistemiyle aşağı sarkıtılıyor. Kişi kargoyu teslim aldıktan sonra mekanizma tekrar yukarı çekiliyor." dedi.

Adana'nın TEKNOFEST'e ev sahipliği yapacak olmasından heyecan duyduklarının altını çizen Ermurat, kendilerini Adana'nın havacılık takımı olarak nitelendirdiklerini belirtti, "Hedefimiz yarışmada birinci olabilmek." ifadesini kullandı.

Ekibin tasarım ve imalat sorumlusu Halil Öztürk, projenin gelişime açık olduğunu vurguladı ve KORAL'ın dayanıklı olması için ağırlıklı olarak kompozit malzemeler kullandıklarını belirtti.

İHA'yı üretmeden önce tasarım parametrelerini belirleyip 2 ve 3 boyutlu çizimlerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Öztürk, çizimlerin ardından üretimin başladığını ve bu kapsamda su jeti (kesme aracı) ve lazer CNC makinelerini kullanarak iç kaburgalarının ek sistemini oluşturduklarını işaret etti.

Kompozit kullanmaları sayesinde dayanıklılık ve performans elde ettiklerini vurgulayan Öztürk, "Çalışmalarımızı uyum içerisinde, aile ortamında sürdürüyoruz. Bunu bir iş kapısı, fırsat olarak görüyoruz. TEKNOFEST'in Adana'da yapılacak olması heyecanımızı artırıyor ve bizleri bu alanda daha da iyi çalışmaya sevk ediyor." diye konuştu.