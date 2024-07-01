Karpuz seçme uzmanlarını üzecek buluş! Artık onu da yapay zeka seçecek

01 Temmuz 2024 15:40 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 15:41

Bir değil iki yapay zeka birden: Apple'dan iPhone'lar için 'Gemini' hamlesi

Bir değil iki yapay zeka birden: Apple'dan iPhone'lar için 'Gemini' hamlesi

Günümüzde yapay zeka, hayatımızın her alanına nüfuz etmiş durumda. Tıp, sanayi, bilim ve sanat gibi geniş yelpazede uygulama alanlarına sahip olan yapay zeka, alışveriş ve bankacılık işlemlerinde de etkisini gösteriyor. Artık gündelik yaşamın çeşitli sorunlarına çözüm üreten bu teknoloji, yaz aylarının vazgeçilmezi olan karpuz seçimi gibi basit görünen ama zorlu bir işte bile insanlara yardımcı oluyor.

YAPAY ZEKA, KARPUZ SEÇME İŞİNE DE EL ATTI

Örneğin, sıcak yaz günlerinde serinlemek için tercih edilen karpuzu seçerken birçok kişi zorlanır. Ancak yapay zeka destekli sistemler, karpuzun dış görünüşü ve dokusuna bakarak en iyi karpuzu seçmekte kullanıcılara rehberlik edebiliyor. Bu sayede doğru karpuzu bulmak, artık eskisi kadar zahmetli değil.

YAPAY ZEKA İLE KARPUZ NASIL SEÇİLİR?

Yapay zeka yardımıyla iyi karpuzu seçebilmek için öncelikle karpuzların yer aldığı tezgahın fotoğrafını çekip yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye yüklemek gerekiyor.

Sonrasında "fotoğraftaki en iyi karpuz hangisi?", "Sence hangi karpuzu almalıyım" gibi sorular yöneltilen uygulama, öncelikle kaliteli ve lezzetli karpuzun özellikleriyle ilgili bilgi veriyor. Daha sonra fotoğraftaki karpuzları bu kriterlere göre değerlendiren yapay zeka, karpuzlardan birisini öneriyor.

Kayseri'de bir manavda AA muhabirleri yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye karpuz seçimi yaptırdı. Onlarca karpuzun bulunduğu bir manavdaki tezgahın fotoğrafını çekip daha sonra yapay zeka uygulamasından iyi bir meyve seçmesini isteyen AA muhabirleri, uygulamanın seçtiği karpuzu manava kestirdi. Karpuz, oldukça sulu, kırmızı renkli ve lezzetli çıktı.

Başka manavlarda da denenen uygulama, çoğunlukla iyi karpuzu seçti. Manav Celal Adıgüzel, karpuzun yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olduğunu söyledi.

Yapay zekanın tezgahtan iyi bir karpuz seçtiğini ifade eden Adıgüzel, "Yapay zeka karpuz seçiminde başarılı. Renk olarak başarılı, kırmızı karpuz seçti, tatlı ve suluydu. İyi bir ustanın seçeceği karpuzu yapay zeka buldu.Yapay zekanın karpuz seçiminde başarılı olduğuna inanıyorum. Vatandaşlar yapay zekaya güvenebilir çünkü ben burada şahit oldum. Oldukça başarılıydı." diye konuştu.

KARPUZ SEÇİMİNDE YÜZDE 100 BAŞARI GARANTİSİ YOK

Yapay zeka üzerine çeşitli çalışmalar yapan Abdullah Gül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Aydın, AA muhabirine, yapay zekanın birçok alanda kullanıldığını, bazı durumlarda insanlardan daha başarılı olduğunu söyledi.

Yapay zeka sistemlerinin insan hayatındaki işleri hem kolaylaştırdığını hem de hızlandırdığını belirten Aydın, yapay zekanın insanların doğru karar verme süreçlerine destek olduğuna dikkati çekti. Yapay zeka sistemlerinin iyi meyve seçiminde de kullanıldığını anlatan Aydın, uluslararası bir yayında yapay zekanın iyi meyve seçiminde yüzde 95-98, iyi karpuz seçiminde yüzde 98 başarı gösterdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Uygulamaların yüzde 100 başarı garanti etmediğine, sadece destekleyici olarak kullanıldığına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Yapay zekanın lezzetli meyve seçme konusunda kullanılmasını öğrendiğimde hiç şaşırmadım. Biz insanlar markete veya manava gittiğimizde meyvelere öncelikle bakıyoruz. Aslında biz de görüntü verisi kullanıyoruz. İyi meyveyi görüntüsüne bakarak anlıyoruz. Karpuz seçiminde ses verisi de kullanılabilir. Bazı insanlar üstüne vuruyorlar. Bu da yapay zeka modellerine dahil edilebilir. Şu anda sadece daha çok görüntü verisi kullanılıyor. Bir meyvenin taze olup olmadığı büyük oranda görüntüsünden anlaşılabiliyor ama bu yetersiz de kalabilir. Mevcut modelleri incelediğimde zaten yüzde 100 başarı garanti etmiyorlar. Bunu sadece destekleyici olarak kullanın diyorlar. Bazı yapay zeka sistemleri insanlardan daha başarılı olabiliyor. Bir yapay zeka sistemi yüzde 97 ve üzerinde meyvenin taze olup olmadığını anlayabiliyorsa bu yüksek bir başarı olarak kabul edilebilir. Yapay zeka büyük oranda karpuzun da iyisinden anlayacak seviyeye gelmiş diyebiliriz. Gelinen noktada yapılmış çalışmalar ile bilimsel literatüre baktığımız zaman görüntü verisinden bunun yüksek başarıyla yapılabildiği ortaya çıkıyor."