Katı hal sodyum bataryalarında yeni dönem

Sodyumun lityuma göre çok daha bol bulunması, özellikle elektrikli araçlar ve şebeke ölçekli enerji depolama sistemleri için cazip bir seçenek oluyor. Ancak uzun zamandır çözülemeyen bir sorun vardı: düşük iletkenlik. Araştırma ekibinin geliştirdiği yeni elektrolit formülü ise tam da bu noktada devreye giriyor.