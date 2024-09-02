Katlanabilir akıllı telefon pazarında dengeler değişti: Samsung zirveden düştü, işte yeni lider!

02 Eylül 2024 12:17 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 12:19

Katlanabilir akıllı telefonlar 5-6 yıldır mobil cihaz sektöründe yer alıyor. Her sene çıkardığı yeni modellerle bu alanda başı çeken şirketlerden biri olan Samsung, katlanabilir telefon pazarındaki liderliğini kaybetti. Zirvede artık, çoğu kişinin belki de aklına bile gelmeyecek bir firma bulunuyor.

KATLANABİLİR AKILLI TELEFON PAZARININ YENİ LİDERİ HUAWEI

Çinli teknoloji devi Huawei, ABD yaptırımlarının altında ezilmesi beklenirken sürpriz bir şekilde büyümesini sürdürüyor. TechInsights tarafından paylaşılan verilere göre Huawei, 2024'ün ikinci çeyreğinde yıldan yıla yüzde 229 büyüyerek "katlanabilir telefon" kategorisinde pazar lideri olarak Samsung'u geride bıraktı.

Asya Pasifik bölgesi, 2024'ün 2. çeyreğinde katlanabilir akıllı telefon pazarının büyümesinde "en büyük itici güç" oldu. Analistler, bu durumun Huawei'nin başarısında rol oynadığını belirtiyor.

SAMSUNG SADECE YÜZDE 5 BÜYÜDÜ

Öte yandan Samsung sadece yüzde 5'lik bir büyüme oranıyla ikinci sıraya gerilerken, pazarın yüzde 85'lik büyüme oranının oldukça altında kaldı. Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın satışları iyi gitmemişti. Bu durumun üçüncü çeyrekte de iyileşmeyeceği öngörülüyor.

Ayrıca beş yıllık liderliğin ardından Samsung'un rakiplerine ayak uydurmakta zorlandığı ve şirketin, bu şekilde giderse listede Transsion Holdings ve Honor gibi rakipleri tarafından geçileceği değerlendiriliyor. Transsion, yüzde 3150 gibi etkileyici bir büyüme oranıyla öne çıkarken Honor ise yüzde 423 oranında büyüdü.

Bir başka Çinli şirket Vivo, 2024 yılının 2. çeyreğinde üçüncü en büyük oyuncuydu ancak yüzde 83'lük büyümeye rağmen pazar payında küçük bir kayıp yaşadı.