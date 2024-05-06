Katlanabilir ilk iPhone 2026 yılında çıkacak

06 May 2024 17:15 - Güncelleme : 06 May 2024 17:19

Teknoloji dünyasının önemli kaynaklarından Jeff Pu, Apple'ın yeni projeleri hakkında heyecan verici açıklamalarda bulundu.

Pu'ya göre, Apple'ın katlanabilir ekranlı MacBook'u gelecek yılın sonlarında başlayacak, Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından da doğrulanmıştı.

Ancak, en büyük sürpriz katlanabilir ekranlı iPhone'un piyasaya sürülme tarihiyle ilgili oldu.

Apple'ın katlanabilir ekranlı iPhone'u 2026 yılında piyasaya süreceği belirtiliyor.

Bu yeni ürün, farklı boyutlarda iki versiyon olarak gelecek: biri 7.9 inç, diğeri ise 8.3 inç.

Diğer detaylar ise hala belirsizliğini sürdürüyor.