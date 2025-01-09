Katlanabilir iPhone hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor: Ekran boyutu ortaya çıktı

09 Ocak 2025 10:46 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 11:36

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Tablet boyutuna dönüşebilen Fold tarzı bir tasarıma sahip olacağı bildirilen cihazın ekran boyutu belli oldu.

Apple kullanıcılarına müjde: En ucuz iPhone geliyor! Özellikleri ve fiyatı belli oldu

Apple kullanıcılarına müjde: En ucuz iPhone geliyor! Özellikleri ve fiyatı belli oldu

Yakın zamanda yayınlanan çok sayıda rapor, ilk nesil katlanabilir iPhone'un raflarda yerini almasına iki yıldan az bir süre kaldığını söylüyor. Güvenilir kaynaklar Apple​'ın ilk katlanabilir telefonu için en olası çıkış tarihi olarak 2026​ yılını işaret ediyor.

Sadece bu da değil, söylentiler Apple'ın yapmak istediği ilk katlanabilir iPhone'un tasarımını seçtiğini de iddia ediyor. Apple'ın, Android katlanabilir telefonlar söz konusu olduğunda çoğu kişinin satın aldığı kapaklı tasarım ("Flip" tarzı) yerine, açıldığında tablet haline gelen bir katlanabilir olan Fold tarzı bir iPhone yapacağı bildiriliyor.

KATLANABİLİR İPHONE, GALAXY Z FOLD İLE YARIŞACAK

Son olarak, Apple'ın cihazı için iddia edilen ekran boyutlarını sağlayan bir sızıntı sayesinde katlanabilir iPhone'un Samsung Galaxy Z Fold kadar büyük olabileceğini öğrendik. Meritz Securities'e atıfta bulunan Jukanlosreve, katlanabilir iPhone'un içe katlanan bir tasarıma sahip olacağını söylüyor.

Bu, Samsung'un Galaxy Z Fold telefonlarında olduğu gibi katlanabilir ekran panelinin içeride olacağı anlamına geliyor. Diğer Fold tipi modellerin katlanabilir ekranı dışarıda olabiliyor, ancak bu da ekranın hasara maruz kalmasına neden oluyor.

Edinilen bilgiye göre katlanabilir iPhone, Galaxy Z Fold'dan daha geniş bir en-boy oranına sahip olması bekleniyor. Eğer doğruysa, katlandığında kullanımı kolaylaştıracağı için bu iPhone için bir avantaj olacak. Öte yandan rapor, katlanabilir iPhone'un 7,6 ila 7,9 inç arasında bir ana ekrana sahip olacağını iddia ediyor. Kapak ekranı ise 5,3 ile 5,5 inç arasında olacak.

Bu rakamlar doğruysa, katlanabilir ekran şu anda Galaxy Z Fold 6'da (7,6 inç) bulunan ekran kadar büyük olacak. Ancak Samsung'un telefonu dışarıdan çok daha büyük 6,3 inçlik bir ekrana sahip. Koreli devden bahseden rapor, Samsung'un birinci nesil katlanabilir iPhone ekranlarının özel üreticisi olacağını söylüyor. Ekranlar LTPO, CoE ve UTG teknolojilerine sahip olacak.