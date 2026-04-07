Katlanabilir iPhone için yeni tarih belli oldu

Apple’ın yıllardır teknoloji dünyasında merakla beklenen katlanabilir iPhone projesinde yeni bir gelişme ortaya çıktı. Daha önce test üretimine geçtiği ve 2026 sonbaharında tanıtılacağı konuşulan cihazın takvimi, görünen o ki biraz sarkabilir.
Son raporlara göre Apple, erken üretim testleri sırasında bazı teknik sorunlarla karşılaştı. Bu durum da projenin planlanan hızda ilerlemesini zorlaştırıyor gibi görünüyor. Özellikle ilk üretim aşamalarında ortaya çıkan mühendislik problemleri, şirketin geliştirme sürecini yeniden gözden geçirmesine neden olmuş olabilir.
Katlanabilir telefon geliştirmek, kağıt üzerinde göründüğü kadar kolay değil. Apple’ın karşılaştığı temel zorlukların başında ekran dayanıklılığı ve menteşe mekanizması geliyor.
Aslında bu noktada Apple’ın çok katı kalite standartları var. Yeni bir form faktörüne geçiş yapılması da işleri biraz karmaşıklaştırıyor. Şirketin cihazı piyasaya sürmeden önce daha uzun ve detaylı test süreçleri yürütmek istediği konuşuluyor. Yani Apple acele etmek yerine ürünü tamamen hazır hale getirmeyi tercih ediyor.
Yaşanan bu gelişmelerin etkisi yalnızca mühendislik tarafıyla sınırlı değil. Tedarik zincirinde de hareketlilik başlamış durumda.
İddialara göre Apple, bazı bileşen üreticilerine üretim takviminde gecikme olabileceğini bildirdi. Bu da katlanabilir iPhone’un lansmanının birkaç ay ileri kayabileceğini, hatta 2027 yılına sarkabileceğini düşündürüyor.
Katlanabilir iPhone’un piyasaya çıktığında oldukça sınırlı sayıda üretileceği de konuşulan detaylar arasında. İlk etapta yaklaşık 7–8 milyon adet üretim planlandığı ifade ediliyor. Bu da aslında Apple’ın yeni form faktörünü temkinli bir şekilde piyasaya sunacağını gösteriyor. Yani katlanabilir model, ilk yıllarda toplam iPhone üretiminin küçük bir bölümünü oluşturacak gibi görünüyor.