Katlanabilir iPhone'un çıkış tarihi doğrulandı! Ünlü analist duyurdu: Sektörü coşturacak

03 Aralık 2024 15:39 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 15:55

Katlanabilir akıllı telefon pazarı uzun süredir durgunluk yaşarken, ekran analisti Ross Young Apple'ın 2026'nın ikinci yarısında katlanabilir iPhone'u piyasaya sürmesini bekliyor. Young, Apple'ın bu hamlesinin katlanabilir akıllı telefon pazarını tabiri caizse coşturacağına inanıyor.

Katlanabilir akıllı telefon pazarı, bir süredir durgunluk yaşıyor ve tüketicilerin bu cihazlara olan ilgisi azalmakta. Ancak ekran analisti Ross Young, Apple​'ın katlanabilir iPhone​'u piyasaya sürmesiyle bu durumun değişeceğini belirtti ve uzun zamandır beklenen modelin ne zaman piyasaya sürüleceğiyle ilgili elindeki bilgiyi paylaştı.

KATLANABİLİR İPHONE, PAZARIN BÜYÜMESİNİ SAĞLAYACAK

Mevcut katlanabilir akıllı telefon pazarına ilişkin bir raporda Young, Apple'ın 2026​'nın ikinci yarısında katlanabilir pazara girmesinin beklendiğini söyledi. Young'a göre Apple'ın amiral gemisi akıllı telefon pazarındaki baskın konumu göz önüne alındığında, bu hamlenin katlanabilir telefon pazarında ciddi bir büyümeye yol açması bekleniyor.

Ünlü sızdırıcı, 2026 yılında katlanabilir telefon pazarının yüzde 30'un üzerinde büyüme kaydedebileceğini ve bu yılın sektör için rekor bir yıl olacağını tahmin ettiğini belirtiyor. Ayrıca bu büyümenin 2027 ve 2028 yıllarında da yüzde 20 oranında devam edeceğini öngörüyor.

KAPAKLI BİR TASARIMA SAHİP OLACAK

Uzun zamandır Apple'ın katlanabilir bir iPhone geliştirdiğine dair söylentiler var ve bazı analistler Apple'ın nihayet 2026 yılının eylül ayı civarında katlanabilir iPhone'u piyasaya süreceğine inanıyor.

İlk katlanabilir iPhone'un boyutu ise 7,9 ila 8,3 inç arasında olabilir ve muhtemelen Samsung'un Galaxy Z Flip'i gibi "kapaklı" bir tasarımla gelebilir. Kapaklı bir iPhone yatay yerine dikey olarak ikiye katlanarak açıldığında tam boyutlu bir iPhone, katlandığında ise daha küçük, cebe sığabilen bir cihaz elde edilmesini sağlar.

Not: Görseller, konsept amaçlı yapılmıştır.