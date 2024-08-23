Katlanabilir MacBook ertelendi, önemli bir özelliği de iptal edildi

23 Ağustos 2024 10:56 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 11:04

Katlanabilir ekran teknolojisine sahip akıllı telefonlar son beş yılda hızla gelişti. Bazı üreticiler, dizüstü bilgisayarlar gibi daha büyük cihazlarda bile bu özelliği denerken, Apple ise henüz kendi ürününü ortaya koymadı.

ABD'li teknoloji devi firmanın, iPad ile MacBook karışımı bir ürün de dahil olmak üzere en az iki katlanabilir cihaz geliştirdiğine dair söylentiler uzun süredir gündemde dolaşıyor. Ancak gelen son haberler pek parlak değil.

KATLANABİLİR MACBOOK NE ZAMAN GELECEK?

Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre katlanabilir MacBook'un seri üretimi 2026'nın başlarından 2027 veya 2028'e ertelendi. Cihazın daha önce iddia edildiği gibi katlanabilir iPad olarak tasarlanmadığı belirtiliyor. Ekran boyutunun ise 20,25 inç yerine 18,8 inç olacağı belirtiliyor.

Ming-Chi Kuo'ya göre gecikmenin nedeni olarak belirtilen sebep ise, ekran ve mekanik bileşenlerle ilgili yaşanan teknik zorluklar.

Önceki raporlar, LG'nin katlanabilir paneller için tek tedarikçi olacağını ve ilk tahminlerin panel için 600-650 dolar ve menteşe için 200-250 dolar maliyete işaret ettiğini gösteriyor. Bu yüksek bileşen fiyatları, muhtemelen cihazın nihai fiyatını 3.500 dolar seviyesine çıkaracak.

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